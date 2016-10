Heta-Gläubiger nehmen Rückkaufangebot für Anleihen an

WIEN/KLAGENFURT. Wichtige Detailfragen zum Anleiherückkauf bleiben aber weiterhin offen; Kosten des Vergleichs noch nicht abschätzbar.

Hans Jörg Schelling Bild: Reuters

Die nötige Mehrheit für das Gelingen des Rück-kaufangebotes für Heta-Anleihen sei erreicht, sagte gestern Finanzminister Hans Jörg Schelling vor dem Ministerrat in Wien. Die Gläubiger – überwiegend deutsche Banken und Versicherungen – hätten das Rückkaufangebot Kärntens angenommen.

Damit könnte der Streit um die landesbehafteten Milliardenschulden der Heta (führer Hypo Alpe Adria) beigelegt werden. Es geht um rund elf Milliarden Euro. Gut zehn Milliarden betreffen vorrangige Gläubiger. Diese haben nun zwei Möglichkeiten. Entweder sie geben sich mit 75 Prozent zufrieden, die sie sofort und in bar bekommen. Oder sie wandeln ihre Forderung in eine NullKupon-Anleihe mit Bundesgarantie um. Dann bekommen sie in 18 Jahren ihr Geld zurück. Der Barwert dieser Variante liegt bei rund 90 Prozent.

Die Nachrang-Gläubiger mit einer Forderung von rund 900 Millionen Euro bekommen entweder sofort 30 Prozent ihrer Forderung oder ebenfalls über den Umweg einer NullKupon-Anleihe 45 Prozent.

Der Vergleich, so er tatsächlich zustande kommt, wird zwischen 7,8 und 10,5 Milliarden Euro kosten. Ersteres tritt ein, wenn alle Gläubiger die Cash-Variante wählen. Zweiteres, wenn alle den Weg über die Null-Kupon-Anleihe gehen. Finanziert werden soll der Vergleich über einen Beitrag Kärntens in der Höhe von 1,2 Milliarden Euro, die allerdings der Bund vorstreckt, und aus den Erlösen, die die Verwertung des Heta-Vermögens bringt.

Schelling ist zuversichtlich, dass diese Verwertung genug Geld bringen wird. Aus Kärnten hieß es gestern, man solle sich keinem verfrühten Jubel hingeben. "Abgerechnet wird zum Schluss", sagte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser. Gläubiger könnten ihre Zustimmung bis zum Fristende am Freitag noch zurückziehen. Am Montag um die Mittagszeit werde das Ergebnis dann feststehen, sagte Kaiser.

Wenn die Mehrheit der Gläubiger das Angebot annimmt, gilt es grundsätzlich auch für jene Gläubiger, die nicht annehmen. Die könnten auf die volle Rückzahlung ihres Geldes klagen.

