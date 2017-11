Hervis steigt mit Amazon in den Ring

SALZBURG. Der Sportartikelhändler Hervis steigt gegen die reinen Onlinehändler wie Amazon in den Ring und startet eine groß angelegte Werbekampagne.

Der Sportartikelhändler Hervis steigt gegen die reinen Onlinehändler wie Amazon in den Ring und startet eine groß angelegte Werbekampagne. Dabei setzt Hervis auf Produkt-Preisvergleiche mit der Konkurrenz, was in der heimischen Werbung unüblich ist. "Wir wollen mit dem Mythos aufräumen, dass im Internet alles günstiger ist", sagt Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt.

Eichblatt sieht die Werbeoffensive nicht als Reaktion auf den Einstieg des norwegischen Sporthändlers XXL Sports & Outdoor im heurigen Herbst, der eine massive Expansionspolitik angekündigt hat. Dies sei ein Konkurrent wie jeder andere. Hervis sei in sieben Ländern aktiv, wo immer wieder neue Händler auftauchen, aber auch wieder verschwinden würden.

Der Hervis-Chef plädiert aber für weniger Furcht vor den internationalen Online-Riesen wie Amazon und für eine Rückbesinnung darauf, die Wertschöpfung im eigenen Land zu halten. "Wir bilden mehr als 300 Lehrlinge aus", verweist Eichblatt auf die Bedeutung heimischer Händler für den Wirtschaftsstandort.

In Österreich sei eine Hervis-Filiale maximal 30 Minuten vom Kunden entfernt. Dort erhalte er auch Fachberatung und Nachbetreuung nach dem Kauf. "Wenn er es richtig macht, ist der stationäre Handel stärker als online", sagt Hervis-Chef Eichblatt.

