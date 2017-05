Heineken und Carlsberg: Debatte um Gersten-Patent

Ist schon seit Jahrzehnten so und soll halt jetzt "legalisiert" werden.



-> Tiere die nicht fortpflanzungsfähig sind (Regenbogenforelle,...)

-> Saatgut, das der Bauer jedes Jahr neu kaufen muss, weil es nur einmal gedeiht.....



Die Biochemieindustrie und der Lebensmittelhandel schreiben seit Jahren vor, was wo angebaut bzw. gezüchtet werden muss.

Andere Produkte kann der Produzent nicht verkaufen, weil sie nicht gekauft werden (dürfen).



Crowdfunding und der Direktvermarktung werden von den Gesetzgebern im direkten Auftrag von Banken und Großkonzernen behindert bzw. eingestellt.



Also:

Wozu die Aufregung?

Uns fehlt nichts, wir haben doch schon alles ?