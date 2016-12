Harte Zeiten für Sparer, Gewinne für Aktionäre

LINZ/WIEN. Während die EZB ihre Nullzinspolitik fortsetzt, klettern die Kurse an den Börsen immer weiter in die Höhe.

(Symbolfoto) Bild: EPA

"Für die Sparer war das keine gute Nachricht", sagt Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek zum Beschluss der Europäischen Zentralbank (EZB), das Ankauf-Programm für Staatsanleihen zumindest bis Jahresende 2017 zu verlängern.

Umgekehrt habe EZB-Chef Mario Draghi damit eine klare Ansage verbunden: Die EZB lässt keine Unsicherheit in der Eurozone zu. Gründe für Verunsicherung gebe es genug, von der Regierungskrise in Italien bis hin zu den anstehenden Wahlen in Ländern wie Frankreich oder auch in Deutschland, wo jeweils ein Vormarsch der Rechtspopulisten befürchtet wird.

"Die EZB zeigt damit, dass ihre Dominanz auf den Finanzmärkten bestehen bleibt. Sie will damit Spekulationen gegen eines der Mitgliedsländer der Währungsunion schon im Keim ersticken", sagt Brezinschek.

Höhere Inflation bei Nullzinsen

0,0 Prozent: Seit März dieses Jahres hält die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzinssatz auf dem absoluten Nullpunkt. Davor gab es auch schon jahrelang nur Minizinsen, um die Konjunktur und die Inflation anzukurbeln, was bisher nur bedingt erreicht wurde.

Sparer leiden unter den niedrigen Sparzinsen, die unter der Inflation liegen. Und die Lage der Sparer wird sich noch verschärfen, denn im nächsten Jahr wird sich die Inflation deutlich auf über ein Prozent beschleunigen.

Das billige Geld fließt derzeit aber nicht in die Realwirtschaft, sondern in andere Märkte, vor allem in Aktien. Der US-Index Dow Jones jagt einen Rekord nach dem anderen und ist der 20.000-Punkte-Marke nicht mehr fern. Der DAX hat diese Woche wieder die 11.000-Punkte-Marke überschritten. Mit der EZB-Entscheidung vom Donnerstag, den Ankauf von Anleihen bis Ende 2017 zu verlängern, dürfte diese Situation anhalten.

Einen weiteren Anstieg an den Aktienmärkten erwartet Helmut Nuspl, Leiter des Asset Management der Oberbank: "Natürlich wird die Entwicklung von der Niedrigzinspolitik befeuert. Aber es zeigt sich auch, wie stark die Börsen generell sind." Denn vor den Entscheidungen zu Brexit, Trump und Italien hätte wohl fast jeder erwartet, dass es an den Märkten zu Verwerfungen komme. "Das Gegenteil ist der Fall. Das liegt vor allem an den Unternehmen weltweit, die sehr gute Ergebnisse liefern." Dazu komme eine absehbare weitere Zinserhöhung in den USA. "Das heißt, der deflationäre Prozess geht zu Ende. Auch das ist eine gute Nachricht." Was sich in den USA tue, komme früher oder später nach Europa, wo die Aktienmärkte teils viel Aufholbedarf hätten. Positiv sieht er auch, dass derzeit zyklische Werte anziehen, was auf eine bessere Konjunktur hindeute.

Eine Blase sieht Nuspl nicht: "Stärkere Korrekturen bei den Kursen sind wohl erst in zwei bis fünf Jahren zu erwarten. Dann, wenn zuvor eine allgemeine Euphorie mit vielen Kapitalerhöhungen und ständig nach oben angepassten Kurszielen eingesetzt hat." Dieses gefährliche Element gebe es derzeit nicht, die jüngste Rally sei eher von Unsicherheit begleitet gewesen.

Mehr zum Thema