Handeln und gewinnen: Heute startet das Börsespiel

LINZ. Sie können die Mechanismen der Finanzmärkte kennenlernen – Wertvolle Preise für die besten Teilnehmer

Der Hauptpreis beim Börsespiel ist ein nagelneuer Citroën C3 Aircross im Wert von 15.500 Euro. Bild:

Spielerisch in die Welt der Börsen eintauchen: Das ist ab heute, Donnerstag, wieder möglich. Das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich startet. Es ist das größte Börsespiel des Landes und findet zum 16. Mal statt.

Ohne reales Risiko können die Teilnehmer wertvolle Erfahrungen an den Finanzmärkten sammeln, die Mechanismen der Börsen kennenlernen und Preise im Wert von mehr als 30.000 Euro gewinnen.

Das Börsespiel dauert acht Wochen. So lange können Sie mit Wertpapieren an den führenden Börsen der Welt handeln. Es gewinnt jener Teilnehmer, der aus dem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro am meisten macht. Es gibt unterschiedliche Wertungen. Der Hauptpreis ist ein Citroën C3 Aircross im Wert von 15.500 Euro – zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und Autowelt Linz. Weitere Preise sind eine New-York-Reise, Zertifikat-Gutscheine, Fondsanteile, Einkaufsgutscheine und ein Wellness-Wochenende.

In der Schülerwertung geht es um ein iPad, ein iPhone und VIP-Karten für die Gala-Nacht des Sports der OÖNachrichten. Bei den Schulklassen gibt es einen Abenteuer-Ausflug, eine Konzertfahrt und einen Kinobesuch für die ganze Klasse zu gewinnen. Der Sonderpreis für Studenten ist ein Reisewelt-Gutschein im Wert von 1000 Euro.

Erstmals mit "Regionen-Rallye"

Zum ersten Mal werden heuer auch die besten Börsespiel-Teilnehmer in sechs Regionen ausgezeichnet. Die Regionen richten sich nach den Lokalausgaben der OÖNachrichten (grob zusammengefasst Linz, Wels, Steyr, Salzkammergut, Innviertel, Mühlviertel). Diese sechs Gewinner bekommen Kepler-Fonds-Gutscheine à 500 Euro.

Außerdem gibt es jede Woche eine Quizfrage. Unter jenen Teilnehmern, die sie richtig beantworten, werden Tablets verlost.

Sie können sich jederzeit unter www.oon-boersespiel.at für das Börsespiel 2017 anmelden.

