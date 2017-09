Hammerer Ranshofen: Vollauslastung bis nach 2020

BRAUNAU. Der Innviertler Aluminium-Spezialist Hammerer (HAI) hat Großaufträge im Wert von mehr als 200 Millionen Euro bekommen.

Unternehmenschef Rob van Gils Bild: HAI

Hammerer Aluminium Industries (HAI) mit Sitz in Ranshofen (Stadtgemeinde Braunau) hat sich Großaufträge aus der Automobil- und Schienenfahrzeugindustrie in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro gesichert. Diese neuen Auftragseingänge zusätzlich zum laufenden Geschäft bedeuten laut HAI-Chef Rob van Gils, „dass unsere Werkshallen bis nach 2020 voll ausgelastet sind“.

„Wir haben in den vergangenen Jahren trotz widriger Bedingungen nach der Finanzkrise und den Schwierigkeiten in der Solarbranche unsere Hausaufgaben gemacht. Die Übernahme von Werken in Deutschland und die Fokussierung auf höchste Produktqualität sowie die Ausweitung der Produktionskapazitäten machen sich jetzt bezahlt“, wird der Manager in einer Aussendung zitiert. Die erfreuliche Auftragslage bedeute, dass man noch mehr Fachkräfte brauche.

Hammerer Aluminium Industries beschäftigt 1100 Mitarbeiter. Das 2007 gegründete Unternehmen befindet sich in Familienbesitz. 2016 machte HAI in den drei Produktionsbereichen Casting (Gießerei), Extrusion (Strangpressen) und Processing (mechanische Weiterverarbeitung) einen Umsatz von rund 425 Millionen Euro. Das Unternehmen punktet europaweit im Aluminium-Leichtbau. Es gibt fünf HAI-Standorte in Österreich, Deutschland und Rumänien.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema