Hälfte aller McDonald's-Filialen in Indien schließt

Klassiker der verzerrenden Lüg Press



Hälfte der MCD schließt IN INDIEN!!



Vorsätzlich das land in der Headline weggelassen!



Was will uns das unterschwellig denn sagen? Dass es MCD schlecht geht? viellicht hier in AT schlecht geht?



Nein, IN INDIEN gibt's einen Franchise streit...so what!



Aber hauptsach an negative MDC Bericht in Österreich