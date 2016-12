Gutes Weihnachtsgeschäft: Das Finale dauert eine ganze Woche

LINZ. Viele Konsumenten waren am vierten Einkaufssamstag unterwegs – Händler erwarten noch starke Umsätze in den nächsten Tagen.

Stärkstes Einkaufswochenende Bild: VOLKER WEIHBOLD

Perfektes Einkaufswetter, gute Frequenzen und zufriedenstellende Umsätze: Das meldet der oberösterreichische Handel nach dem vierten Einkaufssamstag. Weil es bis zum 24. Dezember noch eine volle Einkaufswoche folgt, geht der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich von einer "insgesamt zufriedenstellenden Bilanz für das heurige Weihnachtsgeschäft aus".

In Linz sei zu beobachten, dass das Geschäft immer später losgehe, berichten Händler. "Am Nachmittag ging es so richtig zur Sache. Der frühe Beginn des Winterschlussverkaufs in einigen Branchen unterstützt die Kauflaune", sagt Monika Sandberger, Centerleiterin Passage.

Für den Chef der PlusCity, Ernst Kirchmayr, war der vierte Einkaufssamstag "der absolute Höhepunkt im heurigen Weihnachtsgeschäft". Die Besucherzahlen seien den gesamten Tag auf Spitzenniveau gelegen. Auch in der Lentia City seien die Geschäfte und auch die Gastronomie sehr zufrieden.

In Steyr geht Daniela Limberger vom Stadtmarketing davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft besser als in den vergangenen Jahren verlaufen wird. Peter Jungreithmair vom Stadtmarketing Wels ergänzt: "Ein optimales Shopping-Wetter bescherte uns von der Früh weg gute Frequenzen im Stadtbereich, die den ganzen Tag über anhielten. Dazu kommen noch positive Aussichten für die kommende Woche."

Auch die Stimmen aus anderen Städten verstärken die Tendenz, dass der stationäre Handel heuer ein Umsatzplus erzielen wird. Michael Birklbauer von Kreisel Electric in Freistadt sagt: "Wir haben schon jetzt das Vorjahresergebnis erreicht. Alles, was noch in der kommenden Woche zu erwarten ist, stellt ein höchst willkommenes Zubrot dar."

Auch in Bad Ischl liege man bereits leicht über den Vorjahresergebnissen, sagt Marcus Tulach vom Wirtschaftsforum der Salzkammergut-Gemeinde. Roman Huemer-Erber von Taschen und Koffer Erber in Vöcklabruck: "Der Samstag war der krönende Abschluss einer sehr guten Woche."

Einzig Peter Matthias Stöcker vom gleichnamigen Modehaus Stöcker in Eferding weist darauf hin, dass "einige Umsätze vom Jänner vorweggenommen werden".

