Guter Start ins Weihnachtsgeschäft

LINZ/WIEN. Der erste Adventsamstag lasse die oberösterreichischen Händler optimistisch auf das heurige Weihnachtsgeschäft blicken, hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Christian Kutsam Bild: Weihbold

Es sei ein Trend zu beobachten, dass in einigen Branchen zahlreiche Frühkäufer unterwegs seien, so Christian Kutsam, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer OÖ. Mit dem ersten Einkaufssamstag stehe man erst am Start eines noch langen Weihnachtsgeschäftes, "aber trotzdem gibt es schon Händler, die bereits mit dem bisherigen Verlauf zufrieden sind", wird Kutsam in der Aussendung zitiert.

Auch bundesweit sieht man heuer einen Trend zum frühen Kauf von Weihnachtsgeschenken. Es habe am ersten Einkaufssamstag zur Überraschung der Händler diesmal gleich viele Käufer wie Schauer gegeben, sagte Roman Seeliger von der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer. "Das ist erstaunlich. In den vergangenen Jahren hatten am ersten Einkaufssamstag die Schauer ganz deutlich die Nase vorn", so Seeliger.

Gefragt waren vor allem kleinere Geschenke, zum Beispiel Elektronikartikel oder Spielzeug. Für große Anschaffungen wie Heimkino-Anlagen lassen sich die Österreicher üblicherweise mehr Zeit, sagte Seeliger. Auch Winterbekleidung hat sich am vergangenen Samstag eher als Ladenhüter erwiesen. "Da fehlen die tiefen Temperaturen als Kaufimpuls."

Für das gesamte Weihnachtsgeschäft rechnet die Wirtschaftskammer mit einem Umsatzplus von einem bis drei Prozent.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema