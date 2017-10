Große Spannung beim OÖN-Börsespiel

LINZ. Die DAX-Rekordjagd und die Katalonien-Krise: Turbulente Zeiten an den Finanzmärkten.

Fünf volle Handelstage sind beim OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich absolviert. Die Spannung ist groß, die Abstände an der Spitze sind sehr gering.

Rund 7000 Teilnehmer haben sich bereits registriert. Insgesamt dauert das Börsespiel acht Wochen. Es ist noch genug Zeit, einzusteigen und ganz vorne mitzumischen.

Derzeit geht es an den Finanzmärkten durchaus turbulent zu, was auch das Börsespiel noch spannender macht. Der deutsche Leitindex DAX ist auf Rekordjagd und kratzte in den vergangenen Tagen immer wieder an der 13.000-Punkte-Marke. Die Katalonien-Krise hält die Börsen ebenfalls in Atem. Gestern, Mittwoch, zeigten sich viele Marktteilnehmer aber beruhigt, weil der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont die Abspaltung doch noch nicht ausgerufen hatte.

Gestern lag Marvin Geburek mit einer Wertentwicklung von 3,53 Prozent in Führung. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Rudolf Kastner und Markus Winkler.

Schüler, Klassen und Regionen

Der Hauptpreis des heurigen Börsespiels ist ein Citroën C3 Aircross im Wert von 15.500 Euro. Insgesamt gibt es Preise im Wert von mehr als 30.000 Euro zu gewinnen, so etwa auch eine New-York-Reise.

In der Schülerwertung bekommt der Erstplatzierte ein iPad. Gestern war Karsten Köhne auf Platz eins, vor Tobias Katzinger und Lorenz Nimmervoll. Die beste Schulklasse gewinnt einen gemeinsamen Abenteuer-Ausflug. In Führung lag gestern die 4AFMBZ der HTL Steyr.

Erstmals gibt es heuer auch die "Regionen-Rallye". Sieger in sechs Regionen werden ermittelt, sie können Fonds-Gutscheine à 500 Euro gewinnen.

Sie können sich jederzeit unter www.oon-boersespiel.at anmelden und mitspielen.

