Große Nervosität rund um Kika/Leiner

LINZ. Möbelhandel: Die Unregelmäßigkeiten in der Bilanz der Konzernmutter Steinhoff belasten die österreichischen Töchter zunehmend – mit Jahresende droht das Geld auszugehen.

Der Kika-Standort in Ansfelden ist frisch herausgeputzt, der Mutterkonzern Steinhoff ist ramponiert. Bild: Kika

Die mutmaßlichen Bilanzfälschungen bei der Steinhoff-Gruppe haben massive Auswirkungen auf die österreichischen Töchter Kika und Leiner. Die heimischen Kreditversicherer haben die Deckung für Kika/Leiner um ein Viertel zurückgenommen. Die Möbellieferanten bestehen dem Vernehmen nach auf Bankgarantien oder Vorauskasse. Gestern, Donnerstag, hat dann auch noch die Ratingagentur Moody’s die Bonität der Konzernmutter auf "hohes Ausfallsrisiko" herabgestuft. Denn die internationalen Geldgeber haben Kredite per Jahresende fällig gestellt. Bis dahin braucht es eine Lösung.

Kika/Leiner-Geschäftsführer Gunnar George versteht die Nervosität seiner Geschäftspartner, versucht gleichzeitig aber zu beruhigen. "Es wird in London und Paris Tag und Nacht verhandelt. Wer so lange und so intensive Gespräche führt, ist an einer Lösung interessiert." Zweimal am Tag werde er in Telefonkonferenzen auf den neuesten Stand gebracht. Der seit 2015 agierende Geschäftsführer verweist darauf, dass es für die Konzerntöchter in den USA und Australien bereits Lösungen gibt. Bei Steinhoff Europe, das seinen Firmensitz in Brunn am Gebirge hat, steht eine Einigung mit den Banken noch aus.

Kika/Leiner behält Einnahmen

Dem Vernehmen nach haben vorgestern, Mittwoch, Gespräche mit den österreichischen Banken in Wien stattgefunden. Involviert sind vor allem Bank Austria, Raiffeisen und Erste Group.

George sagt, er habe die Handelskette auf die sich zuspitzende Situation vorbereitet: Kika/Leiner sei nicht mehr Teil des konzernweiten Cashpooling, brauche also seine Liquidität nicht mehr an Steinhoff abliefern. Er geht davon aus, dass mit einer internationalen Banken-Einigung auch die Verträge mit den österreichischen Kreditversicherungen rasch in trockenen Tüchern sein werden. Bis die Lieferanten aus dem Weihnachtsurlaub zurück seien, sollte sich die Lage entspannt haben.

Auch Kunden seien beunruhigt, bestätigt George. Er sagt, alle Anzahlungen gingen auf ein Treuhandkonto. Dort seien die Gelder der Kunden auch im Falle einer Insolvenz nicht gefährdet. Wenn einzelne Kunden dennoch für auftragsbezogene Order keine Anzahlung leisten wollen, seien die Häuser angewiesen, auf diese im Ausnahmefall zu verzichten.

Selbst wenn die Bankengespräche für Steinhoff Europe noch platzen sollten, sieht George eine Perspektive für die Häuser: "Dann werden wir uns einen neuen Eigentümer suchen müssen."

Ringen um eine Lösung für die Steinhoff-Gruppe

16 Milliarden Euro betragen die Bankverbindlichkeiten der Steinhoff-Gruppe laut der Bilanz 2016. Allein die Österreich-Mutter von Kika/Leiner soll 1,9 Milliarden Euro Forderungen gegenüber Konzernfirmen haben.

5600 Mitarbeiter beschäftigt Kika/Leiner in Österreich in 50 Häusern. Der Steinhoff-Konzern, der nach Ikea als zweitgrößter Möbelhändler der Welt gilt, beschäftigt 130.000 Mitarbeiter.

90 Prozent ihres Wertes hat die Steinhoff-Aktie seit Monatsbeginn im M-Dax verloren. Sie ist jetzt auf dem Ramschniveau von 31 Cent.

