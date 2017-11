Großauftrag für Rosenbauer in den Niederlanden

Der Konzern verkauft an den Flughafenbetreiber Royal Schiphol Group 18 Flughafenlöschfahrzeuge. Die Schiphol Group stattet damit die Flughäfen Amsterdam, Rotterdam und Lelystad neu aus. Bei dem Auftrag handle es sich um einen "zweistelligen Millionenbetrag", sagte eine Rosenbauer-Sprecherin den OÖN. Die exakte Summe nannte sie nicht, "weil der Auftraggeber das nicht veröffentlichen will."

Wie das Unternehmen mitteilte, werden ab 2020 alle Flughafenlöschfahrzeuge der Schiphol Group von Rosenbauer stammen. In Amsterdam werden nach der neuen Bestellung im Detail 13 Fahrzeuge des Typs "Panther 8x8" in Dienst gestellt, in Rotterdam drei "Panther 6x6" und in Lelystad ebenfalls zwei "6x6".

Der Amsterdam Airport Schiphol gehört mit 63 Millionen Passagieren im Jahr und sechs Landebahnen zu den größten Flughäfen der Welt.

Der Stückpreis für einen "Panther 8x8" bewegt sich üblicherweise zwischen 1,2 bis 1,4 Millionen Euro.

Rosenbauer beschäftigt weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter und setzt jährlich rund 870 Millionen Euro um. Zuletzt erregte das Unternehmen mit dem Abgang von zwei Vorstandsmitgliedern und zahlreichen Führungskräften Aufsehen. Dies führte zu Verunsicherungen in der Belegschaft.