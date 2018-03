Gratis-WLan für das Dorfmuseum mit EU-Geld

BRÜSSEL. Die EU-Kommission will, dass mehr Bürger schnellen Zugang zum Internet haben.

Europäische Gemeinden und Städte können sich deshalb für einen Zuschuss in Höhe von jeweils 15.000 Euro bewerben, um an öffentlichen Orten wie Bibliotheken, Museen oder Krankenhäuser kostenloses WLAN einzurichten. Die WiFi4EU-Initiative, sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zum digitalen Binnenmarkt, sagte Digitalkommissarin Mariya Gabriel am Dienstag. „Es gibt Orte, an denen die Internetanbindung sehr gut entwickelt ist, aber es gibt auch Gemeinden, vor allem kleinere, in denen es nicht so einfach ist, einen guten Internetzugang zu haben“.

Für das Projekt steht ein Budget von insgesamt 120 Mill. Euro bereit. Interessierte Kommunen können sich ab sofort registrieren. Die erste Ausschreibungsrunde, bei der die 1000 schnellsten Gemeinden zum Zug kommen, wird am 15. Mai über die Bühne gehen. Die Kosten für Betrieb und Wartung tragen die Gemeinden selbst. Sie müssen mindestens drei Jahre Wlan mit einer Geschwindigkeit von mindestens 30 Megabits pro Sekunde garantieren. Spätestens eineinhalb Jahre, nachdem der Gutschein vergeben wurde, muss der Internetzugang zur Verfügung stehen.

Vier weitere Vergaben werden bis Ende 2020 folgen und insgesamt 8000 solcher Hotspots entstehen – wo noch nichts Ähnliches existiert. Nutzer sollen sich über einen einheitlichen Log-in in verschiedenen Sprachen verbinden können. Der Zugang muss werbefrei sein und darf keine personenbezogenen Daten abgreifen. Um geografischen Ausgleich zu sichern, sol jedes der 28 EU-Länder zumindest 15 Gutscheine bekommen.

