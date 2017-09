Google kauft sich bei HTC ein

MOUNTAIN VIEW/TAIPEH. US-Konzern investiert 1,1 Milliarden US-Dollar bei taiwanesischen Partner.

(Symbolbild) Bild: Reuters

Google will nach dem teuren Fehlschlag mit Motorola nun wieder Smartphones unter dem eigenen Dach herstellen. In der Nacht auf Donnerstag gaben die US-Amerikaner bekannt, für 1,1 Milliarden Dollar in bar einen Teil des Handygeschäfts des langjährigen taiwanesischen Partners HTC zu übernehmen. Damit wechseln auch 2000 Mitarbeiter, rund ein Fünftel der HTC-Belegschaft, den Arbeitgeber. Diese HTC-Mitarbeiter hatten bereits zuvor im Auftrag von Google deren Pixel-Handys hergestellt.

Google hatte 2012 um 12,5 Milliarden Dollar die Handyfirma Motorola Mobility übernommen und bereits zwei Jahre später für nur noch rund drei Milliarden Dollar an Lenovo aus China verkauft.

Laut der Google-Mutter Alphabet soll mit Hilfe der HTC-Sparten-Übernahme nun das Engagement des Konzerns auf dem Smartphone-Markt sowie im Hardware-Geschäft gestärkt werden. Künftig soll der Konzern aus dem Silicon Valley auch Zugriff auf die Patente von HTC haben. Zugleich vereinbarten die beiden Unternehmen, auf weiteren Gebieten eine Zusammenarbeit zu prüfen.

Der globale Marktanteil der Pixel-Smartphones von Google liegt laut Schätzungen bei unter einem Prozent. Demnach sollen bisher 2,8 Millionen Stück ausgeliefert worden sein. Apple kam den Marktbeobachtern von FactSet Street Account zufolge allein im abgelaufenen Quartal auf 41,03 Millionen iPhones.

Der frühere Motorola-Mobility-Chef, Rick Osterloh, der heute für die Hardware bei Google verantwortlich zeichnet, sagte: "Das Hardware-Geschäft steckt noch in den Kinderschuhen." Vor drei Jahren erwarb der Konzern den Thermostate-Hersteller Nest und hat seither unter anderem den Lautsprecher Google Home auf den Markt gebracht. Am 4. Oktober will Google neue Pixel-Smartphones präsentieren.

