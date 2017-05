Glücksspiel: Viele Automaten illegal

WIEN. In Österreich gibt es immer weniger Glücksspielautomaten und weniger Lokale mit diesen Geräten.

Im ersten Quartal 2016 waren bundesweit außerhalb von Casinos insgesamt 7159 Glücksspielautomaten im Einsatz, um 4,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Fast jeder dritte Automat war illegal aufgestellt, geht aus einer Studie der Unternehmensberater Kreutzer, Fischer & Partner hervor.

Auch die Zahl der Standorte ging im Jahresabstand um 4,7 Prozent zurück. Insgesamt hatten bundesweit 1373 Lokale Glücksspielautomaten aufgestellt. Pro Standort wurden durchschnittlich 4,9 Geräte betrieben. "Die landesrechtliche Regulierung des Automaten-Glücksspiels und die verschärfte Beschlagnahmung illegaler Automaten zeigen Wirkung", heißt es in einer Aussendung.

Von den 4958 legalen Glücksspielautomaten stehen die meisten in Niederösterreich (1484), gefolgt von Oberösterreich (1397) und der Steiermark (1016). Bei den illegalen Automaten wurden die meisten in Wien aufgespürt, nämlich 382. In Salzburg waren es 590 Automaten, in Tirol 411. In Oberösterreich gibt es derzeit 176 illegale Automaten.

