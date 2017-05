Gewerbeordnung verschoben: "Politischer Reflex"

WIEN. Bundeskanzler Kern will noch eine Verhandlungsschleife - Beschluss wahrscheinlich Ende Juni.

Josef Muchitsch (SP) Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Es war schon alles auf Schiene. Im Wirtschaftsausschuss hatten sich SP und VP auf die ausverhandelte Reform der Gewerbeordnung geeinigt. Nur die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Bereich des Anlagenrechts wackelte noch, weil die Opposition nicht mitzog. Doch Mittwochfrüh wurde dann doch nichts daraus. Die neue Gewerbeordnung ist nicht gescheitert, der Beschluss aber zumindest ein paar Wochen verschoben.

Zu den Gründen dafür gibt es zum Teil recht unterschiedliche Ansichten und Aussagen. Für Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl war das "ein politischer Reflex. Das Gesetz war im Wirtschaftsausschuss paktiert, Bundeskanzler Kern hat sich bisher nicht dazu geäußert. Jetzt hat er plötzlich das Bedürfnis, darüber zu reden", sagt Leitl.

Tatsächlich soll das Gesetz in den Ausschuss zurück. Und daneben soll es auf Regierungsebene noch einmal Gespräche geben, bei denen neben Kern auch Sebastian Kurz und Harald Mahrer von der VP dabei sein sollen.

Während ein SP-Mandatar die kurzfristige Ablehnung der SPÖ mit einem lapidaren "Wir haben Ausnahmezustand. Da wird der Kompromiss vom Kompromiss noch einmal hinterfragt" begründet, will Josef Muchitsch davon nichts wissen. "Wir haben an sich ein fertiges Paket, das mehr Liberalismus, aber auch mehr Schutz für das Handwerk bringt und die Scheinselbstständigkeit einschränkt. Wer sagt, die Gewerbeordnung sei gescheitert, redet daher Blödsinn", sagt Muchitsch, der das Paket für die SPÖ mitverhandelt hat. Leider habe die Opposition beim so genannten One-Stop-Shop für Anlagegenehmigungen nicht mitgezogen. Dort bräuchte es eine Zwei-Drittel-Mehrheit, weil auch Länderinteressen betroffen sind.

"Das hätte man auch ausklammern und den Rest beschließen können", sagt VP-Nationalratsabgeordneter und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner. Sowohl Muchitsch als auch Haubner sind jedoch zuversichtlich, dass das Gesetz noch vor Ende Juni beschlossen werden könne. Muchitsch: "Es fehlt nicht wirklich viel."

Kammergesetz beschlossen

Dem Vernehmen nach war der Kompromiss für die Liberalisierung der Gewerbeordnung der SP zu wenig weitreichend, auch Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hätte gerne mehr liberalisiert, vor allem was die Zahl der gebundenen Gewerbe betrifft. Das wollte die Wirtschaftskammer aber nicht.

Das Wirtschaftskammer-Gesetz dagegen, das eine Senkung der Kammer-Beiträge bringen soll, ist dagegen am Mittwoch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit (SP/VP/FP) beschlossen worden.

