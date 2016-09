Gesundheits-Check auch für Kinder

LINZ. Gewerbliche Sozialversicherung will ihr Präventionsprogramm ausweiten.

Alexander Herzog Bild: SVA

Seit 2012 können Versicherte bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) ihren Selbstbehalt halbieren, wenn sie an einem Präventionsprogramm teilnehmen. Jetzt will die SVA auch einen Gesundheits-Check für Kinder und Jugendliche anbieten.

"Selbständig Gesund" heißt das Präventionsprogramm für die Erwachsenen. Dabei wird im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung gemeinsam mit dem Arzt ein individuelles Programm erarbeitet, mit dem Ziel, entweder gesund zu bleiben oder den Gesundheitszustand zu verbessern. Werden die Ziele erreicht, zahlt der Versicherte nur noch den halben Selbstbehalt, also zehn statt 20 Prozent.

Rund zwölf Prozent der 755.000 Versicherten hätten diese Chance bereits genützt, sagt Alexander Herzog, geschäftsführender Obmann der SVA, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Rund 60 Millionen Euro pro Jahr koste dieses Programm bei einem Beitragsvolumen von fünf Milliarden Euro. "Das ist eine Investition in die Zukunft", sagt Herzog. Es dauere mindestens fünf Jahre, bis man nachhaltig Ergebnisse sehen könne. Er sei aber überzeugt, dass sich das langfristig in Form von niedrigeren Leistungen in der Krankenversicherung rechnen werde.

Dass es durch die fehlenden Einnahmen beim Selbstbehalt zu Beitragserhöhungen kommen könnte, schließt Herzog aus. "Bei uns sind Beitragssenkungen das Ziel, nicht umgekehrt."

Die SVA will jetzt auch ein Präventionsprogramm für die mitversicherten Kinder und Jugendlichen anbieten. "Ab den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen mit sechs Jahren bis zum Alter von 25 bis 30 Jahren gibt es so gut wie keine Prävention", sagt Herzog. Dabei würden genau in diesem Lebensabschnitt sowohl die guten als auch die schlechten Gewohnheiten beim Lebensstil geprägt. Gemeinsam mit der Ärztekammer habe man daher ein spezielles Vorsorgeprogramm entwickelt, das man jetzt anbieten wolle. (hn)

Mehr zum Thema