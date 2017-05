Gesalzene Preise im Reich der Gewürze

LINZ. Vanille, Pfeffer, Zimt und Muskat: Die Preise haben sich aufgrund von Missernten und Spekulationen vervielfacht.

Die Preise für viele Gewürze kennen seit Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Egal, ob Vanille, Knoblauch, Pfeffer oder Zimt, Wacholder, Muskat oder Kümmel: Die Großhandelspreise haben sich vervielfacht, bestätigt Almi-Geschäftsführer Karl Reingruber. Das Unternehmen in Hörsching stellt Gewürzmischungen für die Lebensmittelindustrie her.

Besonders ins Auge sticht die Entwicklung von Vanille. Die Preise haben sich seit 2014 je nach Qualität vervier- bis verfünffacht. Zu allem Unglück ist im März ein Wirbelsturm über das Hauptproduktionsland Madagaskar gefegt. Das dürfte bis zu 30 Prozent der diesjährigen Ernte zerstört haben, schätzen internationale Experten. Sie fürchten, dass der Preis für ein Kilogramm Vanille von 600 Dollar pro Kilogramm weiter steigt. Im Supermarkt liegen die hochgerechneten Kilopreise jetzt schon bei 800 Euro, für Bourbon-Vanille – der Spezialität aus Madagaskar – bei mehr als 1300 Euro.

Derzeit ist echte Vanille bei den großen Gewürzhändlern ohnehin nicht zu bekommen. Die Lager sind leer, schreibt ein deutscher Großhändler in seinem aktuellen Marktbericht. Wegen der exorbitanten Preise – Silber ist auf dem Weltmarkt derzeit billiger als Vanille – sinkt aber auch die Nachfrage, das Originalaroma wird ersetzt. Das Großhandelshaus geht von einem Rückgang von einem Drittel aus.

Preisrally bei Pfeffer

Auch das Massengewürz Pfeffer hat in den vergangenen Jahren eine Preisrally erlebt. Im Hauptproduktionsland Vietnam haben die Bauern Teile ihrer Ernte zurückgehalten, was die Preise getrieben und den Markt verknappt hat. Bei diesem Gewürz ist die Preisspitze vorerst überschritten.

Allerdings gibt es ein anderes Problem: In Europa darf der pestizidbelastete Pfeffer nicht mehr verwendet werden, sagt Reingruber. Das treibe den Preis für Pfeffer aus Brasilien. Der Almi-Geschäftsführer spricht "noch immer von einem hohen Preisniveau". 2008 sei Pfeffer um zwei Dollar oder 2,50 Dollar je Kilogramm zu bekommen gewesen. Jetzt liege der Importpreis bei um die acht Dollar.

Ähnlich bei Zimt. Seit 2007 hat sich der Preis fast verdreifacht. Dort gibt es die frische Ernte erst im Oktober, sagt Reingruber. Auch bei diesem Gewürz würden die kleinen Bauern mitspekulieren und Erntemengen zurückhalten, um den Preis zu steigern – was ihnen in den vergangenen Jahren auch gelungen ist.

Auch die Knoblauch-Preise haben sich im internationalen Handel von zwei auf acht Euro pro Kilogramm vervierfacht, sagt Reingruber. In der Hochsaison im Sommer des Vorjahres habe es tägliche Preissteigerungen von zehn bis 15 Prozent gegeben, hat Erwin Kotanyi vom österreichischen Marktführer Kotanyi die Situation beschrieben. Bei diesem zweiten Massengewürz neben Pfeffer erwartet Reingruber für heuer Preise auf dem Niveau des Vorjahres.

"Was uns auch stark getroffen hat, ist die Verteuerung des US-Dollar. Gewürze werden global in Dollar abgerechnet", sagt Reingruber. Und obwohl Gewürze nur ein bis zwei Prozent der Preise von Fertigprodukten ausmachen, sei die Sensibilität bei den Kunden für die Preisentwicklung groß, sagt der Geschäftsführer des Lieferanten an die Lebensmittelindustrie.

Kümmel aus Österreich

Bei Kümmel kauft Almi nur österreichische Ware. "Hier dürfte der Preis von 2016 auf 2017 nicht mehr steigen", sagt Reingruber. Der Grund: Aufgrund der gestiegenen Preise wurden im Herbst mehr Samen gesät. Diese einjährigen Pflanzen sollten heuer zu einem höheren Angebot führen. Der Kümmelpreis habe sich für den Verarbeiter innerhalb von zwei Jahren verdrei- bis vervierfacht.

Almi kauft den Jahresbedarf für seine 50.000 Gewürzmischungen jeweils zur Ernte und lagert diese ein. "Das hilft uns, die Preise unter dem Jahr stabil zu halten", sagt Reingruber. Die Mischungen gehen zu 85 Prozent in den Export, 250 Mitarbeiter sind in Hörsching beschäftigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema