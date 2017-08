Geringe Erwartungen an morgigen "Dieselgipfel"

WIEN. Diesel-Fahrzeuge haben noch mehr als 50 Prozent Marktanteil, Verkauf ist aber rückläufig.

Morgen, Dienstag, trifft Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) die Vertreter der Autoimporteure zu einem "Dieselgipfel". Es sollen nach deutschem Vorbild zumindest eine Software-Umrüstung älterer Fahrzeuge auf Herstellerkosten und Prämien für die von Manipulationen betroffenen Dieselbesitzer herausschauen. Ob dies reicht, um Fahrverbote abzuwenden, wird bezweifelt. Laut Verkehrsministerium findet das entscheidende Treffen zum Thema Abgasreduktion erst im Herbst statt, ein Termin werde gesucht.

Nach wie vor werden mehr Selbstzünder neu zugelassen als Benziner – jedoch verliert der Diesel an Attraktivität. Knapp 110.000 Diesel wurden in den ersten sieben Monaten des heurigen Jahres neu zugelassen, macht einen Anteil von 51 Prozent am Gesamtmarkt. Allerdings entspricht dies im Jahresvergleich einem Rückgang von 4,6 Prozent, während es bei Benzinern ein Plus von 22,6 Prozent gab.

Geht es nach den Kritikern des Dieselgipfels in Deutschland, dann genügt ein Software-Update nicht, um drohenden Fahrverboten in den Städten zu begegnen. So meinte kürzlich der ÖAMTC in einer Aussendung: "Software-Update beim Diesel reicht nicht."

Für Leichtfried ist zwar eine technische Nachrüstung sinnvoll, eine explizite Forderung beim Gipfel wird dies aber nicht sein. Der Minister wolle eine "Ökoprämie". "Das heißt, dass umweltfreundlichere Autos profitieren sollen und nicht nur die letzten SUV aus den Lagern geräumt werden sollen."

Der deutsche Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer hatte nach dem Dieselgipfel in Deutschland vorgeschlagen, das Steuerprivileg für Diesel abzuschaffen und daraus ein Gutscheinprogramm für den Umstieg auf umweltfreundliche Fahrzeuge zu finanzieren.

Die Autoindustrie will von Fahrverboten nichts wissen und verweist auf die positive CO2-Bilanz des Diesels und auf ihre Bedeutung der Zulieferindustrie für den Wirtschaftsstandort Österreich. 250.000 Arbeitsplätze seien in Österreich direkt und indirekt auf den Diesel zurückzuführen – und er erwirtschafte eine Wertschöpfung so hoch wie jene des Tourismus.

