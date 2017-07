Gerichtsbeschluss: Ab 2018 Fahrverbot für Diesel in Stuttgart

STUTTGART. Klage der Deutschen Umwelthilfe ging durch – Folgewirkung auf andere Städte erwartet.

Ausgerechnet in Stuttgart, der Heimat des Autobauers Porsche, fiel gestern, Freitag, ein richtungsweisendes Urteil für die Zukunft der Dieselfahrzeuge. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat ein Fahrverbot für Selbstzünder in der Landeshauptstadt ab 2018 gefordert. Damit gab das Gericht einer entsprechenden Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) recht. Gegen das Urteil sind noch Rechtsmittel möglich.

Im Urteilsspruch heißt es, dass Fahrverbote die einzig effektive Lösung gegen eine gesundheitsschädliche Stickoxid-Belastung seien. Die geplante Nachrüstung von Dieselfahrzeugen reiche nicht aus. Denn der Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung stehe an erster Stelle. "Das Verkehrsverbot verstößt nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil der Gesundheitsschutz höher zu gewichten ist als das Recht auf Eigentum und die allgemeine Handlungsfreiheit der vom Verbot betroffenen Kraftfahrzeugeigentümer", urteilte das Verwaltungsgericht.

Für die Deutsche Umwelthilfe ist die Entscheidung ein Erfolg. "Es wird zukünftig nicht mehr möglich sein, die Luft in unseren Städten mit giftigem Dieselabgas zu verschmutzen", sagte Geschäftsführer Jürgen Resch. Die Deutsche Umwelthilfe war vor Gericht gezogen, weil die Grenzwerte für Stickoxid in Stuttgart auch sieben Jahre nach Inkrafttreten der Vorschriften nicht an allen Messstationen eingehalten werden.

Dennoch gibt es auch Zweifel am Urteil. Das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg will die Entscheidung des Gerichts nun sorgfältig prüfen. Wie wahrscheinlich Fahrverbote ab Jänner 2018 sind, wollte ein Sprecher des Ministeriums gestern nicht abschätzen. Noch vor der Verhandlung hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärt, er wolle Fahrverbote in Stuttgart vermeiden und sei zuversichtlich, dass das gelinge. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sieht in dem Stuttgarter Diesel-Urteil keine Festlegung auf künftige Fahrverbote. "Das Gericht hat erst einmal festgestellt, dass der Luftreinhalteplan für Stuttgart nachgebessert werden muss", sagte er in einer Reaktion in Berlin. Jetzt müsse zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abgewartet werden, voraussichtlich würden dort unterschiedliche Möglichkeiten dargestellt.

Laut Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) müsse die Autoindustrie in eigener Verantwortung dafür sorgen, dass es nicht zu Fahrverboten komme: "Die Hersteller müssen sehr rasch angeben, wie sie nachbessern können. Reine Software-Updates werden nicht reichen, das ist vollkommen klar", so Hendricks.

Auch Autoexperte und Uni-Professor Ferdinand Dudenhöffer sieht die Hersteller in der Pflicht: "Die deutschen Autobauer müssen sich genau überlegen, wie weit sie noch mit dem Diesel kommen."

