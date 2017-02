Gehaltsgefälle zu Ostnachbarn bleibt

WIEN. Österreichische Angestellte verdienen 2,6-mal so viel wie tschechische.

Der Unterschied der Lohnniveaus zwischen Österreich und seinen Ex-Ostblock-Nachbarn Ungarn, Tschechien und der Slowakei bleibt groß, berichtete der Kienbaum-Gehaltsvergütungsreport 2016.

Ein Angestellter in Österreich verdient mit rund 42.000 Euro pro Jahr 4,2-mal mehr als sein Kollege in Ungarn und rund 3,2- bzw. 2,6-mal so viel wie ein Beschäftigter in der Slowakei bzw. Tschechien. In Ungarn liege das Durchschnittsjahresgehalt bei 10.100 Euro, in Tschechien bei 16.300 Euro und in der Slowakei bei 13.300 Euro. Das große Gehaltsgefälle dürfte auch in Zukunft so bleiben, erwarten die Autoren der Studie, da die jährlichen Gehaltserhöhungen ähnlich hoch ausfallen. Regionale Unterschiede gibt es aber sehr wohl: "Nicht nur in Österreich, sondern auch in den Nachbarländern bieten Ballungszentren bessere Verdienstmöglichkeiten", sagt Alfred Berger, Vergütungsexperte bei Kienbaum in Wien.

Interessant sind auch die Gehälter der Geschäftsführer, die nicht ganz so krass divergieren: Seit dem Jahr 2000 sind sie in Österreich um 76 Prozent (auf 292.000 Euro Jahresgage ohne Boni) gestiegen. Die Ungarn haben am meisten (126 Prozent auf 83.600 Euro) zugelegt. Auf gleichem Niveau arbeiten Geschäftsführer in der Slowakei, die jedoch nur einen Anstieg ihres Managersalärs um 28 Prozent im selben Zeitraum verzeichneten. Ein tschechischer Geschäftsführer verdient im Durchschnitt 117.000 Euro, das sind 86 Prozent Plus zum Jahr 2000.

