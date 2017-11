Gegen den europäischen Trend ernten die heimischen Winzer heuer mehr

LINZ / WIEN. Erträge steigen hierzulande um 20 Prozent – Qualität der Trauben ist "sehr gut".

(Symbolbild) Bild: Erwin Wodicka

2017 ist weltweit ein historisches Jahr für die Weinbauern – allerdings im negativen Sinn. Denn die Weinproduktion wird auf den niedrigsten Wert seit einem halben Jahrhundert sinken: Schätzungen der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) gehen davon aus, dass die Erntemenge der Trauben heuer 246,7 Millionen Hektoliter betragen wird. Das sind um 22,1 Millionen Hektoliter oder 8,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Man müsse bis zum Anfang der 1960er-Jahre zurückgehen, um so ein Ergebnis zu finden, sagte OIV-Generaldirektor Jean-Marie Aurand. 1961 lag das Produktionsniveau bei 213,5 Millionen Hektolitern, 1963 waren es 251,4 Millionen Hektoliter. Die für heuer vorhergesagten Erträge seien in jüngerer Zeit nur mit den Jahren 1991 (251,6) und 1994 (249,4) vergleichbar, so die OIV.

Es gebe zwei Gründe für die schwache Ernte, so Aurand: einerseits der Frost im April und andererseits die Dürreperiode in den Sommermonaten. Während die Produktion etwa in den USA, in Südafrika oder in Südamerika der Statistik zufolge stabil bleibt, ist vor allem Europa von Einbußen betroffen. Europa kommt für rund 57 Prozent der weltweiten Weinmenge auf. Die drei größten Weinerzeuger – Italien, Frankreich und Spanien – mussten alle Dämpfer einstecken (siehe Grafik). Diese Länder erzeugen rund drei Viertel des europäischen Weins.

Starkregen nutzte den Trauben

Doch nicht jedes Land in Europa zählt zu den Verlierern: Vier Staaten werden heuer ein Plus bei der Weinernte verzeichnen. Dazu gehören Portugal, Rumänien, Ungarn – und auch Österreich. Gab es hierzulande im Vorjahr etwa zwei Millionen Hektoliter Wein, so werden für heuer 2,4 Millionen Hektoliter erwartet. Das ist ein Plus von 20 Prozent. "Das kommt schon überraschend", sagt Josef Glatt, Direktor des Österreichischen Weinbauverbands. "Fast ganz Europa hat heuer einfach ein Pech gehabt, Österreich offenbar nicht." In Österreich habe man zwar mit den Frostschäden im Frühjahr und der anhaltenden Trockenheit ähnlich schlechte Voraussetzungen gehabt. Starker Regen zu Reifebeginn der Trauben hätte das aber wettgemacht, sagt Glatt im Gespräch mit den OÖN. Die heuer erwartete Menge sei "guter Durchschnitt". Bei der Qualität gebe es nichts zu bemängeln. Glatt: "Es sind vollreife, gesunde Trauben – quer durch alle Sorten."

Weinbau wird in Österreich auf einer Fläche von 45.000 Hektar betrieben. Dies entspricht etwa der Größe Wiens. Die Zahl der Betriebe beträgt rund 14.000, die jüngste Erhebung der Statistik Austria stammt aus dem Jahr 2015. In Oberösterreich haben 40 Winzer auf 70 Hektar Weingärten. Zu ihnen zählt auch Leo Gmeiner, der in Perg auf einem Hektar zwei Rotweine (Zweigelt und Rösler) und zwei Weißweine (Bouvier und Chardonnay) anbaut. Sowohl mit der Menge als auch der Qualität seiner Trauben ist Gmeiner heuer zufrieden. "Die Ernte ist sehr gut." Pro Jahr produziert der Winzer zwischen 4000 und 5000 Liter Wein. Er liege "im Soll", so Gmeiner zu den OÖNachrichten.

Räuchern gegen Frostschäden

Warum die Ernte in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern so positiv ausfällt, kann sich der Mühlviertler so erklären: "Erstens war das Glück auf unserer Seite. Und zweitens haben viele Betriebe aus den Vorkommnissen des Vorjahres die richtigen Lehren gezogen." Damit spricht Gmeiner die Frostschäden an, die bereits 2016 Ertragseinbußen verursacht hatten. Diesen hätten die Winzer heuer mit Räuchern vorgebeugt.

"Die vergangenen beiden Jahre waren wettertechnisch besonders extrem", sagt der Weinbauer. "Ich hoffe, dass sich das langsam wieder beruhigt und jetzt 30 Jahre lang nichts passieren wird."

