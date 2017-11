Gas ist derzeit die günstigste Heizung

WIEN. Thermische Sanierung senkt die Heizkosten um bis zu 55 Prozent.

Heizen mit einem Erdgas-Brennwert-System kostet im unsanierten und im sanierten Einfamilienhaus unter Einbeziehung von Energie-, Investitions- und Wartungskosten am wenigsten. Das geht aus dem aktuellen Kostenvergleich der Österreichischen Energieagentur hervor.

Eine thermische Sanierung lohne sich in jedem Fall. "Bei Heizsystemen spielt Energieeffizienz eine immer bedeutendere Rolle", sagt Energieagentur-Geschäftsführer Peter Traupmann. Unabhängig vom Heizsystem lägen die Heizkosten in einem unsanierten Einfamilienhaus um 55 Prozent niedriger als in einem unsanierten Gebäude, so Traupmann.

Mit Erdgas-Brennwert-Systemen heizt man laut Energieagentur am günstigsten im unsanierten Einfamilienhaus (maximal 4525 Euro pro Jahr) und im thermisch sanierten Einfamilienhaus (maximal 2766 Euro). Dahinter folgt die Luft/Wasser-Wärmepumpe mit höchstens 4546 Euro (unsaniertes Haus) bzw. 2935 Euro (saniertes Haus).

Die Energieagentur hat bei ihrem Vollkostenvergleich nicht nur die Brennstoffpreise, sondern alle anfallenden Kosten der Heizsysteme inklusive Investitions- und Wartungskosten sowie Instandhaltungskosten einander gegenübergestellt. Basis ist ein Einfamilienhaus mit 118 Quadratmeter Wohnfläche.

Im neugebauten Haus dreht sich die Reihenfolge um. Hier steht die Luft/Wasser-Wärmepumpe auf Platz eins, gefolgt von Erdgas-Brennwert-Systemen.

