Funklöcher: Neue Masten nur gegen Bezahlung

WELS/WIEN. Schlechter Handy-Empfang verärgert Bürger und Gemeinden – Stadt Wels legt sich mit Mobilfunkbetreiber an

Entscheidend für die Montage neuer Sendemasten sind laut Mobilfunkbetreibern etwa Kundendichte, Stadtentwicklung und Netz-Auslastung. Bild: (litzlbauer)

Die Verbindung bricht ab oder kann erst gar nicht aufgebaut werden: Im nördlichen Welser Stadtteil Puchberg ist der Mobilfunk-Empfang teilweise sehr schlecht. Die Stadt forderte darum A1 Telekom Austria auf, die Infrastruktur zu verbessern. Das Unternehmen antwortete jedoch, dass eine neue Funkstation nur dann errichtet werden könne, wenn die Stadt Wels die Kosten für Miete und Strom übernehme.

Bürgermeister Andreas Rabl (FP): "Es ist nicht akzeptabel, dass ein Teil der achtgrößten Stadt Österreichs kein ordentliches Netz hat und versucht wird, die Kosten auf die Stadt abzuwälzen." Das Unternehmen habe die jüngste Preiserhöhung mit den Investitionen in den Netzausbau begründet und werbe mit dem besten mobilen Netz Österreichs.

Hier hakt A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm ein:"A1 investiert jährlich 500 Millionen Euro in den Netzausbau." Das Mobilfunknetz werde auf Basis eines strategischen Plans laufend ausgebaut. Entscheidend seien etwa Kundendichte, Stadtentwicklung und Netz-Auslastung. Wels-Puchberg ist teilweise ländlich geprägt.

Mit 42 Mobilfunkstationen sei Wels nahezu flächendeckend mit mobilem Breitband versorgt, sagt Dandrea-Böhm: "Es gibt jedoch kleine Bereiche, die sich nicht wirtschaftlich ausbauen lassen." Diese Projekte könnten nur in Zusammenarbeit mit den Gemeinden umgesetzt werden.

Diesen wird die Übernahme der Miet- und Stromkosten, die Verlegung von Kabeln, das Bereitstellen eines Grundstücks oder eine klassische Zuzahlung abverlangt.

Für 7. September ist nun ein Treffen zwischen Stadt Wels und Telekom angesetzt.

Die FP/VP-Koalition plant auch eine Resolution im Gemeinderat, die auf einer von 84 Bürgern unterschriebenen Petition fußt. FP-Vizebürgermeister Gerhard Kroiß warnt, dass in Puchberg im Notfall eventuell keine Möglichkeit bestehe, "telefonisch Hilfe zu holen." VP-Chef Peter Csar sagt, zu einer "modernen Lebensqualität gehört ein entsprechendes mobiles Netz".

Nicht nur Wels hat zu kämpfen. "Wir kennen mehrere Fälle von Gemeinden, die von Telekom-Betreibern aufgefordert wurden, einen finanziellen Beitrag zu leisten, sonst werde nicht in Infrastruktur investiert", sagt Daniel Kosak, Sprecher des Österreichischen Gemeindebundes. Die Fälle gehen unterschiedlich aus. Oft zahlt sich Hartnäckigkeit aus.

Kein Rechtsanspruch

"Es ist absurd, dass Kommunen für den Betrieb zahlen sollen. In Gegenden, wo es viele Kunden gibt und die Betreiber einen Masten aufstellen wollen, zahlen die Unternehmen manchmal sogar Miete an private Grundeigentümer", sagt Kosak. Die Betreiber – nicht nur A1, auch die anderen – wollten teils Rosinen herauspicken. In der Werbung werde oft suggeriert, dass es 100 Prozent Netz-Abdeckung gebe, was nicht stimme. "Die Leute haben das Gefühl, es gibt einen Rechtsanspruch auf Mobilfunkversorgung."

"Wir versuchen, im Dialog mit Gemeinden Lösungen zu finden", sagt Dandrea-Böhm. Es gebe generell wenige Fälle, "da wir ja in Österreich bereits eine sehr gute Netzabdeckung haben, auch im internationalen Vergleich."

Kein Empfang: Innerbreitenau in Molln

66 Katastralgemeinden in Österreich haben keinerlei Mobilfunkversorgung, geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch das Infrastrukturministerium vom 12. Mai hervor. In sieben der Ortschaften gibt es auch Wohnsitze. Es sind fünf in Niederösterreich, eine in Kärnten und Innerbreitenau in Molln (Bezirk Kirchdorf).

Mollns Bürgermeister Friedrich Reinisch (VP) relativiert: A1 Telekom habe nun einen Masten aufgestellt. Der Empfang sei besser, trotzdem hätten manche Häuser keinen Empfang. In einer anderen Ortschaft habe es zuletzt ein technisches Problem gegeben. Anfangs sei es schwierig gewesen, bei A1 damit durchzudringen. Dann sei das Problem behoben werden.

Rechnungshof zweifelt an Breitbandausbau bis 2024

Bis zum Jahr 2024 sollen Oberösterreichs Haushalte flächendeckend mit hochleistungsfähigem Breitband versorgt sein. Die Übertragungsrate soll dann bei einem Gbit/Sekunde liegen, was deutlich über den Ausbauzielen der EU (30 Mbit/s) oder des Bundes (100 Mbit/s) liege. Der Landesrechnungshof (LRH) meldet daran in seinem jüngsten Bericht allerdings Zweifel an.

"Der LRH schätzt den flächendeckenden Ausbau bis 2024 als sehr ambitioniert ein", heißt es darin. Dazu wird auf die wahrscheinlichen Kosten von 1,3 Milliarden Euro und die bisher zugesagten bzw. ausbezahlten Förderungen von insgesamt 3,5 Millionen Euro hingewiesen. Davor hätten Bund und EU 3,3 Millionen Euro bezahlt.

"Das Tempo des Ausbaus hängt auch davon ab, dass Förderungen aus der Breitbandmilliarde des Bundes sehr langsam angelaufen sind, die notwendige Nachfrage hat zudem die kritische Masse noch nicht erreicht", sagt LRH-Direktor Friedrich Pammer.

Pammer kritisiert, dass Bund und Land in Konkurrenz fördern. Hier gebe es Verbesserungsbedarf.

LH-Stv. Michael Strugl sieht sich als zuständiges Landesregierungsmitglied vom Rechnungshof in seiner Ansicht bestätigt. "Es ist tatsächlich knapp und amibitioniert, hängt aber in erster Linie davon ab, wie sich der Bund verhält."

Er habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass der Breitbandatlas des Bundes falsch sei. Dieser verhindere, "dass wir drei Viertel des Landes beim Ausbau fördern. Und das macht es schwierig. Der Bund hat die Ausrollung der Breitbandmilliarde um zwei Jahre verzögert. Wenn nun die SPÖ in Oberösterreich Kritik an der Verzögerung übt, soll sie ihren Spitzenkandidaten Alois Stöger fragen, warum das so ist. Der war damals der zuständige Infrastrukturminister", sagt Strugl.

Eine Untersuchung der FH Oberösterreich über die aktuelle Versorgung in Oberösterreich sollte demnächst vorliegen, schreibt der Rechnungshof. (dm)

