Für heimische E-Förderung wird mehr Geld benötigt

WIEN. Aufstockung des Fördertopfs vor Dieselgipfel II am Dienstag.

72 Millionen Euro an Subventionen fließen in den Ausbau der Elektromobilität in Österreich. Bild: APA

Seit März haben 2380 Privatpersonen die Bundesförderung für Elektroautos beantragt und damit mehr als vier Millionen Euro abgeholt. Der Fördertopf wird daher um fünf Millionen Euro aufgestockt, teilte Verkehrsminister Jörg Leichtfried gestern in einer Aussendung mit.

Der SP-Politiker spricht von einem Erfolg des Mobilitätspakets. Dieses hatte das Verkehrsministerium mit dem Umweltministerium und den Autoimporteuren im November 2016 vorgestellt. 72 Millionen Euro sollen bis 2019 verteilt werden. Bestandteil sind auch Förderungen für die Ladestrukturen und Geld für E-Bikes für Private, Unternehmen und Gebietskörperschaften.

Der private Kauf von Autos mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb wird mit 4000 Euro gefördert. Käufer von Hybridfahrzeugen erhalten 1500 Euro. Seit Jahresbeginn wurden 4674 reine Elektroautos und Hybride neu zugelassen, eine Steigerung von 45 Prozent im Vergleich zu 2016.

Große Runde diskutiert

Leichtfried hat das Aufstocken der Fördergelder für mehr E-Mobilität unmittelbar vor dem zweiten Dieselgipfel in Österreich bekanntgegeben: Morgen, Dienstag, hat der Verkehrsminister zu einem Folgetermin des ersten gebeten, um einen Aktionsplan für sauberen Verkehr 2030 zu diskutieren. Anders als beim ersten Treffen sind dieses Mal auch Interessenvertretungen und Umweltschutzvertreter dabei.

Eingeladen sind die Autofahrerclubs, also neben dem VP-nahen ÖAMTC der als SPÖ-nahe geltende ARBÖ, Organisationen wie der Verkehrsclub, der öffentlichen Verkehr forcieren will, Autohersteller, Umweltmediziner, Bundesländervertreter sowie die VP-geführten Ministerien für Umwelt, Wirtschaft und Finanzen. Umweltminister Andrä Rupprechter sei persönlich geladen, heißt es.

Vor diesem Treffen hat sich der ÖAMTC mit einer Kritik an Leichtfried positioniert: "Dessen Konzept geht in eine völlig falsche Richtung", sagte Bernhard Wiesinger, Leiter des als VP-nahe geltenden Autofahrerclubs am Sonntag in einer Aussendung. Es fehle eine "Weiterfahrgarantie für Bestandsfahrzeuge" seitens der Bundesregierung. Dadurch drohe ein Wertverlust bei Pkw. Alleine durch die derzeitige Diesel-Diskussion gebe es einen Wertrückgang von ein bis zwei Prozent für Diesel-Pkw laut Eurotax. Eine Sprecherin von Leichtfried konterte: Der Aktionsplan sehe keine Verbote vor.

