Führungswechsel in der Brau Union Österreich AG

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, jetzt.....

ist es so weit,

daß Heineken die totale Führung unserer* Brau AG übernimmt,

die Beuerle, Masoner & Co., nach der feindlichen Übernahme

von Gösser, an einen ausländischen Konzern verscherbelt haben.



Und nicht wieder Sudern, wenn es einmal nicht nach unseren

Vorstellungen laufen sollte (wie bei Semperit, etc., etc...)-

VERKAUFT ist VERKAUFT !

* unsere Brau AG, weil wir sie durch unseren Bierkonsum

groß gemacht haben.