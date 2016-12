Frächter leiden unter illegaler Konkurrenz

WIEN. Ausländische Lkw verursachen 500 Millionen Euro Schaden bei der öffentlichen Hand und gefährden tausende Jobs.

Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr Bild: WKO

Mindestens jeder fünfte innerösterreichische Transport wird von Frächtern aus dem Ausland durchgeführt. Das ergab eine Studie der WU Wien im Auftrag der Bundessparte Transport in der Wirtschaftskammer und der Gewerkschaft vida.

Die Studie geht davon aus, dass rund 10.000 Transporte statt von österreichischen Unternehmen durch ausländische erfolgen. Daraus ergibt sich ein Schaden für den Staat und das Sozialversicherungssystem von rund 500 Millionen Euro. Umgerechnet in Beschäftigungsäquivalenten bedeute dies, dass durch illegale Kabotage mehr als 14.000 Jobs verloren gehen.

Wenn ausländische Unternehmen regelmäßig nationale Transporte in Österreich durchführen, spricht man von Kabotage. Mit dem Ziel, Leerfahrten zu vermeiden, hat die EU zur Regelung dieser Kabotage eine Verordnung geschaffen, die maximal drei Be- und Entladungen pro ausländischem Lkw in Österreich vorsieht.

EU will weiter liberalisieren

Diese Verordnung sei jedoch zahnlos, weil nicht exekutierbar, beklagen Transporteure und Gewerkschaft. Denn um zu prüfen, ob sich der ausländische Transporteur an die Kabotageregel hält, müsse die Finanzpolizei ihn viermal erwischen, sagte Karl Delfs, Bundessekretär der vida. Unterstützt wird er bei seiner Kritik von Alexander Klacska, Obmann der Transportsparte in der Wirtschaftskammer: "Wir fordern eindeutige Belege, die mitzuführen sind."

Stattdessen wolle die EU-Kommission den Markt weiter liberalisieren. Dagegen will die Gewerkschaft in Abstimmung mit anderen europäischen Verkehrsgewerkschaften Widerstand leisten. "Das wäre das Ende der österreichischen Transportwirtschaft", sagte Gewerkschafter Delfs.

Einig sind sich Frächter und Gewerkschaft auch bei der Kritik an der sehr großzügigen Regelung für den fälschungssicheren digitalen Fahrtenschreiber, für dessen Einbau es europaweit eine Übergangsfrist bis 2035 gibt. "Wenn es die NASA schafft, 2034 die erste bemannte Marsmission durchzuführen, wird die EU-Kommission wohl den Einbau eines kleinen Digitalchips in Lkw schon früher schaffen", kritisiert Delfs.

Der Gewerkschafter verweist auf eine Untersuchung, wonach rund 40 Prozent der Transit-Lkw mit manipulierten Tachos unterwegs sind. Das seien rollende Bomben, weil bei der Manipulation durch einen Magneten sämtliche Sicherheitseinrichtungen des Lkw ausgeschaltet werden, bis hin zum Bremsassistenten.

Delfs wie Klacska fordern jedenfalls deutlich mehr Kontrollen und mehr Engagement der Bundesregierung in Brüssel für bessere Überprüfungsmöglichkeiten der Kabotage sowie der Lenk- und Ruhezeiten jener Fahrzeuge, die diese Transporte durchführen. Bei der Belegpflicht könnte sich Österreich ein Beispiel an Deutschland nehmen, so die Vertreter der Transportwirtschaft und der Gewerkschaft.

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried verwies in einer Reaktion auf die EU-Kommission. Diese habe in der vergangenen Woche beim Verkehrsminister-Rat in Brüssel deutlich aufgefordert zu handeln. "Die EU-Kommission muss für ordentliche Verhältnisse sorgen", so Leichtfried in einer Aussendung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema