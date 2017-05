Ford setzt Chef nach Kursrutsch vor die Tür

DETROIT. Die jahrelange Talfahrt des Aktienkurses kostet Ford-Chef Mark Fields Insidern zufolge den Job.

Soll seinen Job verlieren: Ford-Chef Mark Fields Bild: AFP

Fields werde den US-Autobauer im Rahmen eines größeren Umbaus in der Führungsetage verlassen, verlautete am Montag aus Unternehmenskreisen.

Seit der 56-Jährige vor drei Jahren bei dem Fiesta- und Galaxy-Hersteller das Steuer übernommen hatte, war der Kurs der Aktien um 40 Prozent gesunken - sehr zum Ärger von Chairman Bill Ford und anderen Direktoriumsmitgliedern. Sie setzen Berichten des Magazins "Forbes" und der "New York Times" zufolge nun darauf, dass der 62-jährige Chef der Sparte für autonomes Fahren, James Hackett, den US-Branchenzweiten wieder in die Spur bringt. Eine Mitteilung zum Chefwechsel werde noch am Montag erwartet, hieß es in den US-Medien.

Als Fields Chef von Ford wurde, brummte in den USA noch das Geschäft mit Autos. Jetzt steht die Branche vor einer ungewissen Zukunft, die Verkäufe auf dem wichtigen Markt dürften Analysten zufolge in diesem Jahr leicht schrumpfen. Das macht neben Ford auch dem US-Marktführer General Motors (GM) und dem dritten Autoriesen aus Detroit, Fiat Chrysler, zu schaffen.

Ford hinkt allerdings mit der Rendite hinter GM hinterher und fiel bei den Anlegern mit der Aussicht auf einen Gewinnrückgang im laufenden Jahr in Ungnade. Der Rückgang des Aktienkurses führte zuletzt so weit, dass der kalifornische Elektroauto-Pionier Tesla am Freitag mit 51 Mrd. Dollar (45,6 Mrd. Euro) einen höheren Marktwert hatte als Ford mit 43 Mrd. Dollar.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema