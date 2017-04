"Foodora" gründet Betriebsrat

WIEN. Bessere Arbeitsbedingungen, wie etwa Zuschläge für besonders anstrengende Dienste im Winter, sind das Ziel.

Knallhart: Die Foodora-Lieferanten benutzen ihr eigenes Fahrrad und müssen für das während der Dienstzeit verbrauchte Datenvolumen selbst aufkommen. Bild: CHARLES PLATIAU (Reuters)

Sich am Ende eines langen Arbeitstages das Essen ganz bequem nach Hause liefern lassen: Das Geschäft mit der Essenszustellung boomt. Doch der neue Trend kennt auch Schattenseiten: Die Fahrradzusteller müssen dafür oftmals mehr als 50 Kilometer pro Tag abspulen. Und pochen nun auf ihre Rechte: Ende März haben die Fahrer des Essenslieferdienstes Foodora in Wien einen Betriebsrat gewählt. "Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen schaffen, etwa Zuschläge für die besonders anstrengenden Dienste im Winter", sagt die Vorsitzende des Betriebsrats, Adele Siegl.

Kein Kollektivvertrag für Fahrradboten

Aufgrund geringerer Auslastung im Frühjahr - bei schönem Wetter sinken die Bestellungen - hat Foodora kürzlich die Zahl der Fahrer in Wien von 375 auf knapp 300 gesenkt. Der Jobabbau hat zu großem Unmut unter den Zustellern geführt. Foodora beschäftigt nun nach eigenen Angaben knapp unter 100 Fahrer als Voll- und Teilzeitkräfte sowie geringfügig Beschäftigte und hat außerdem rund 200 freie Dienstnehmer. Die Foodora-Zusteller müssen ihr eigenes Fahrrad verwenden und für das bei der Arbeit verbrauchte Smartphone-Datenvolumen selbst aufkommen.

Ein als freier Dienstnehmer beschäftigter Foodora-Fahrradbote erhält vier Euro pro Stunde und zwei Euro pro Essensbestellung. Für Angestellte (geringfügig, Teilzeit, Vollzeit) liegt die Bezahlung bei 7,58 Euro pro Stunde und 0,60 Euro pro Bestellung. Die Bezahlung ist an den Kollektivvertrag der Kleintransporteure angelehnt, es gibt derzeit noch keinen Kollektivvertrag für Fahrradboten.

"Da reguläre Dienstverhältnisse an starrere Bedingungen gekoppelt sind, ermöglicht uns die Kategorie der freien Dienstverhältnisse die notwendige Flexibilität. Innerhalb dieses Rahmens werden die regulären Anstellungsverhältnisse gestaltet und sofern möglich ausgebaut", sage Foodora-Standortleiter Nikolas Jonas. Der Betriebsrat will nun mit der Wiener Foodora-Geschäftsführung eine Betriebsvereinbarung ausverhandeln, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Boten liefern Essen von ausgewählten Lokalen

Über die Foodora-Webseite und Smartphone-App kann man Essen von ausgewählten Restaurants bestellen und derzeit in den 1., den 9., den 15., den 18. und den 20 Wiener Gemeindebezirk liefern lassen. Die Mindestbestellmenge beträgt 15 Euro plus 3,50 Euro Zustellgebühr. Der Gastronom muss rund 30 Prozent der Bestellsumme an Foodora als Provision abliefern. Zu Beginn einer Schicht sammeln sich die Fahrradboten an vier Standorten in Wien, ein Algorithmus leitet dann laufend die Essensbestellungen an die Smartphone-App der Fahrer weiter. Die Bewegungsdaten der Foodora-Fahrradboten werden minutiös getrackt.

Foodora wurde im Herbst 2014 in München gegründet und ist derzeit in 55 Städten in zehn Ländern aktiv. Der Fahrrad-Essenszusteller gehört zur Onlinelieferdienst-Gruppe Delivery Hero, die einen Börsengang anvisiert. Laut "Manager Magazin" lag der Verlust der gesamten Foodora-Gruppe zuletzt zwischen 5 und 6 Mio. Euro im Monat.

Die Betriebsratsgründung bei Foodora in Wien könnte auch eine Signalwirkung für andere Länder haben, etwa im Heimatmarkt Deutschland. Im Herbst 2016 streikten die Foodora-Fahrer in Italien, weil dort anstatt eines Stundenlohnes nur mehr pro Auftrag bezahlt wird.

