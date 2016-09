Fördergrenze: OPEC will den Ölpreis hochtreiben

ALGIER / NEW YORK. Rohstoffexperten zweifeln aber daran, dass die Rechnung der 14 Ölstaaten aufgeht.

Die Spitzen der OPEC: Präsident Mohammed bin Saleh al-Sada aus Katar und Generalsekretär Mohammed Sanusi Barkindo aus Nigeria Bild: Reuters

Die Einigung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) auf eine Förderkürzung hat gestern, Donnerstag, die Finanzmärkte bewegt. Zu den Gewinnern zählten Aktien großer Ölkonzerne. Mit der Drosselung der Produktion will die OPEC die derzeit niedrigen Ölpreise hochtreiben.

Wie berichtet, soll die Ölförderung der OPEC-Staaten auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel (Fass) pro Tag begrenzt werden. Derzeit liegt die Produktion bei rund 33,24 Millionen Fass täglich. Unter dem Druck des Ölpreisverfalls haben sich die zerstrittenen Mitglieder der Organisation damit zum ersten Mal seit acht Jahren auf eine derartige Regulierung geeinigt.

Wird weniger Öl gepumpt, sinkt üblicherweise das Angebot, und die Preise steigen. Rohstoffexperten zweifeln aber daran, dass die Rechnung aufgeht. Sie verweisen auf die mangelnde Disziplin der 14 OPEC-Länder, auf eine weiter schwache Nachfrage angesichts der schwachen Weltkonjunktur und auf die anderen großen Akteure auf dem Markt wie Russland und die USA.

Die Ölpreise zogen nach der Ankündigung der Obergrenze am Mittwochabend sofort um mehr als sechs Prozent an. Allerdings ging es am Donnerstag schon wieder leicht nach unten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete gestern Nachmittag 48,52 US-Dollar (43,23 Euro). Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 46,99 Dollar.

Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs haben berechnet, was eine strikte Umsetzung der Vereinbarung bedeuten würde. Sollte die Fördergrenze in der ersten Hälfte 2017 eingehalten werden, könnte dies die Ölpreise um sieben bis zehn Dollar steigen lassen. "Die überraschende Einigung sollte nicht überbewertet werden", betonten Experten der Privatbank Metzler.

Verbraucher profitieren vom billigen Öl in Form von billigem Treibstoff oder Heizöl.

