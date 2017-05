Flüge und Gastro-Ausgaben treiben Teuerungsrate

WIEN. Flüge und Gastro-Ausgaben ließen die Inflation im April auf 2,1 Prozent steigen. Die späten Osterfeiertage sind mitschuld.

Reisen wurde wieder teurer Bild: Wodicka

Der Rückgang der Teuerungsrate im März - dem ersten seit April 2016 - war offenbar eine Eintagsfliege. Im Folgemonat April stiegen die Preise wieder an, insbesondere für Flüge, Gasthausbesuche und Treibstoffe. Die späten Osterfeiertage (2017: Mitte April, 2016: Ende März) heizten die Teuerung an, sagen die Statistiker der Statistik Austria.

Der Preisauftrieb hält an: Nach 1,9 Prozent Inflationsrate im März stiegen die Preise im April um 2,1 Prozent.

Daneben verursachten insbesondere die anziehenden Treibstoffpreise den Preisanstieg gegenüber dem April des Vorjahres. "Ohne teurere Treibstoffe und Flugtickets hätte die Inflation 1,6 Prozent betragen", so die Statistik Austria am Mittwoch in einer Aussendung. Auch bei "Restaurants und Hotels" zeigten sich merkliche Teuerungen. Ausschlaggebend dafür waren teurere Bewirtungsdienstleistungen. Beherbergungsdienstleistungen kosteten um 3,0% mehr.

Im Detail: Die Ausgaben für Verkehr stiegen um durchschnittlich 4,5%. Hauptverantwortlich dafür waren die Treibstoffe, die im April insgesamt um 10,8% mehr kosteten als vor einem Jahr. Flugtickets ins Ausland verteuerten sich um 28,5%. Im März hatten sie sich noch um 8,7% verbilligt. Die Preise für Reparaturen privater Verkehrsmittel stiegen um 2,0%.

Einmal mehr waren es die Telekomfirmen, die die Inflation nach unten drückten: Telefonieren wurde um 2,3 Prozent günstiger.

Täglicher Einkauf verteuerte sich um 2,5 Prozent im Jahresabstand

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen und den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf repräsentiert, erhöhte sich im Jahresabstand um 2,5% (März +2,7%). Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresabstand um 3,7% (März +4,0%).

