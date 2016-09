Flüchtlinge sollen früher arbeiten dürfen

LINZ. Land Oberösterreich will nach sechs Monaten Mangelberufe wie Dreher und Maschinenbauer für Asylwerber öffnen.

Künftig auch Lehrlings- und Jugendticket für den Weg zu den Kursen? Bild: APA

Viele der 13.500 Asylwerber in Oberösterreich, die in Quartieren untergebracht sind, schlagen die Zeit tot, anstatt an ihrer Integration zu arbeiten. Die meisten sind zur Untätigkeit gezwungen. Bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens dürfen sie nicht arbeiten, nicht schnuppern, keine Praktika in Unternehmen machen.

"Wir wollen eine Integration vom ersten Tag an", sagte Landesrat Rudi Anschober (Grüne) gestern, Dienstag, und stellte einen Zehn-Punkte-Plan vor, den die Landesregierung mit den Stimmen von Schwarz-Rot-Grün beschlossen hat. Nur die FP stimmte gegen die Integration, weil sie keine Konkurrenz für österreichische Arbeitnehmer wolle. Der Zehn-Punkte-Plan wird kommende Woche in Graz bei der Konferenz der Flüchtlingsreferenten in einen gemeinsamen Länderplan fließen. Mit diesem will man Druck auf den Bund ausüben, den man für die Umsetzung fast aller Vorschläge braucht. Ein zentraler Punkt: Nach dem sechsten Aufenthaltsmonat sollen Asylwerber in den so genannten Mangelberufen arbeiten dürfen, für die zu wenig einheimische Arbeitskräfte vorhanden sind. Das sind Dreher, Fräser, Maschinenbauer, Techniker mit Ingenieurs-Ausbildung, Krankenpfleger und -schwestern. In Oberösterreich sind derzeit 600 solcher Stellen unbesetzt. Eine Konkurrenz mit heimischen Arbeitskräften entstünde hier also ohnehin nicht.

"Viele Unternehmen sagen mir, sie wollen Asylwerber zuerst mit Schnuppertagen oder Praktika kennenlernen", sagte Anschober. Das dürfen diese nicht. Deshalb sollen die gesetzlichen Möglichkeiten dafür geschaffen werden.

"Je länger sich Asylwerber bei uns aufhalten, ohne etwas tun zu dürfen, desto schwieriger wird die Integration", sagte VP-Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl. Er unterstützt insbesondere die Forderung mit den Mangelberufen ab dem sechsten Monat. Einen "großen Wurf" beschloss der Landtag bei den Deutschkursen, sagte Anschober: Bis Ende 2017 gibt es ein 4,5-Millionen-Euro-Förderpaket (60 Prozent Bund, 40 Prozent Land) für Deutschkurse in Asylquartieren. Erstmals werden Fahrtkosten und Prüfungsgebühren mitfinanziert. Die Kurse werden demnächst für Bildungsträger ausgeschrieben.

Ein bürokratischer Hürdenlauf ist derzeit die Beschäftigung von Asylwerbern für gemeinnützige Arbeiten wie Unkraut-Jäten in der Gemeinde. Hier soll eine Liste mit konkreten Hilfsdiensten Rechtssicherheit schaffen, sodass die Flüchtlinge legal und schnell eingesetzt werden können. Neben Gemeinden sollen auch Nichtregierungsorganisationen, Sozialhilfe- sowie Abfallverbände Asylwerber einsetzen dürfen.

Eine wichtige Neuerung will das Land Oberösterreich in Wien (Familienlastenausgleichsfonds) durchbringen: die Gleichstellung von Asylwerbern für begünstigte Fahrbedingungen im öffentlichen Verkehr, sprich Lehrlings- und Jugendticket. Damit soll das Erreichen von Deutschkursen oder Ausbildungsstätten leistbar werden. (uru)

