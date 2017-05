Firmenpleiten: Weniger Geschäft für Masseverwalter und Gläubigerschützer

LINZ. Die Zahl der Insolvenzen dürfte heuer sinken, große Verfahren gab es seit 2015 kaum mehr.

Der Konkurs der Handelskette Zielpunkt im Herbst 2015 war das bisher letzte Großverfahren in Österreich. Bild: APA

Die Konjunktur läuft gut, Unternehmen schreiben Gewinne: Die Zahl der Firmenpleiten dürfte heuer sinken, erwarten Experten. Eines vieler Indizien war der Insolvenzradar der OÖNachrichten, der am Montag veröffentlicht wurde: In der Woche zwischen 28. April und 4. Mai hatte es in Oberösterreich kein einziges Konkursverfahren gegeben. Und es wurden nur zwei Sanierungsverfahren eröffnet.

Besonders auffallend: Seit der Insolvenz der Handelskette Zielpunkt im Herbst 2015 wurde in ganz Österreich keine wirkliche Großpleite eröffnet. Es handelt sich überwiegend um kleine Fälle.

Das alles heißt, dass die Masseverwalter und Gläubigerschützer im Land weniger Arbeit mit Insolvenzverfahren haben und damit weniger Geschäft machen.

Großfälle bringen mehr Honorar

"Wir sind aber noch mit Verfahren aus den vergangenen Monaten und Jahren beschäftigt", sagt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer beim Gläubigerschutzverband Creditreform. "Wir brauchen nicht viele Fälle, sondern die richtigen." Also jene, wo viele Gläubiger betroffen sind, es Sanierungsbestrebungen gibt, die zu bewerten sind, und wo mehr Beratung der Gläubiger erforderlich ist. Im Vorjahr sei die Pleite der Baufirma GLS so einer gewesen.

"Auch mein Eindruck ist, dass sich bei den Firmeninsolvenzen zuletzt weniger getan hat", sagt Anwalt Rudolf Mitterlehner von der Kanzlei Beurle, Oberndorfer, Mitterlehner. Er ist derzeit Masseverwalter beim Verfahren der Handelskette dayli (vormals Schlecker).

Anwalt Thomas Kurz von Haslinger, Nagele & Partner sieht einen klaren Rückgang "bei den wesentlichen Verfahren mit viel Vermögenssubstanz". Das bewirke wohl einen Rückgang bei den Honoraren. Denn diese sind vor allem vom Verwertungserlös abhängig.

Außergerichtliche Sanierungen

Kurz betont aber, dass ein anderer Markt für Anwälte und Berater gut läuft. "Die Zahl der außergerichtlichen Sanierungen ist sicher nicht gesunken." Bei großen, schwierigen Fällen, wo etwa Banken die Hauptgläubiger sind, werde oft der Weg einer Restrukturierung ohne Insolvenz beschritten, so Kurz.

Mitterlehner sagt, dass man als Kanzlei "breit aufgestellt" sei.

Auch bei Gläubigerschützern gibt es andere Geschäfte – etwa in der Auskunft. ,"Wenn die Wirtschaft anzieht und viele Betriebe Neukunden gewinnen, brauchen diese mehr Bonitätsauskünfte", sagt Weinhofer. Er verweist darauf, dass ein Rückgang der Insolvenzen nicht nur ein gutes Zeichen für die Wirtschaft sei. "Viele Gründungen heißt mehr Pleiten. Ein Rückgang zeigt, dass es zuvor wenige Firmengründungen gab."

Mitterlehner sieht als einen Grund für weniger Insolvenzen, dass es nach den Krisenjahren eine Marktbereinigung gegeben habe. Seither dürften sich viele Unternehmen gut aufgestellt und mit ihren Banken arrangiert haben.

"Wir brauchen nicht viele Insolvenzen, sondern die richtigen: welche mit vielen Gläubigern und mit Sanierungsbestrebungen." - Gerhard Weinhofer, Gläubigerschützer Creditreform

"Nach den Krisenjahren dürfte es eine Marktbereinigung gegeben haben. Unternehmen haben sich gut aufgestellt." - Rudolf Mitterlehner, Anwalt Beurle, Oberndorfer, Mitterlehner

"Der Rückgang bei den Verfahren mit viel Vermögenssubstanz ist offensichtlich. Aber oft wird außergerichtlich

saniert." - Thomas Kurz, Anwalt Haslinger, Nagele & Partner

Mehr zum Thema