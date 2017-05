Firmenpleiten: Niedrigster Wert in Westeuropa seit 2008

WIEN. Die Firmeninsolvenzen in Westeuropa waren 2016 zum dritten Mal in Folge rückläufig und haben den niedrigsten Stand seit 2008 erreicht, teilte die Creditreform mit.

Schild Firma geschlossen, Symbol für Krise, Pleite, Wirtschaftsflaute Bild: Wodicka

"Die Konjunkturerholung in Europa kommt zunehmend in Schwung, die Indikatoren zeigen aufwärts und bisher können wir größere Bremswirkungen aus den politischen Unsicherheitsfaktoren heraus nicht erkennen", sagt Helmut Rödl von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Wien. "Dabei ist immer noch völlig unklar, welche Folgen beispielsweise der Brexit oder der politische Kurs der neuen US-Administration für die europäische Wirtschaft haben", sagte Rödl am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Innsbrucker Wirtschaftsprofessor Rödl ist Aufsichtsratsvorsitzender der Creditreform Rating AG und stellvertretender Aufsichtsratschef der Creditreform AG.

Große Länder-Unterschiede

In den EU-15-Ländern sowie Norwegen und der Schweiz ist die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen im vergangenen Jahr insgesamt um 3,3 Prozent auf 169.455 gesunken. Dabei ist das Bild in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich: Rückläufig waren die Insolvenzen etwa in den großen Volkswirtschaften Deutschland (-7,0 Prozent), Frankreich (-8,4 Prozent) und Italien (-6,0 Prozent), während sie in Österreich (+2,1 Prozent), der Schweiz (+6,7 Prozent) und Großbritannien (+12,2 Prozent) gestiegen sind. "Das hat mit dem Brexit mit Sicherheit noch nichts zu tun", sagte Rödl.

In Deutschland habe die Zahl der Unternehmensinsolvenzen den niedrigsten Stand seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 erreicht. "Der Rückgang hat sich zuletzt sogar noch beschleunigt, die gute Wirtschaftslage setzt sich fort." Auffallend starke Rückgänge bei den Insolvenzen gab es in Spanien (-20,0 Prozent) und den Niederlanden (-16,5 Prozent). Ein Ausreißer war auch Griechenland, wo sich die Fallzahlen um 42,9 Prozent verringert haben - dort würden Insolvenzverfahren in der Praxis aber nur selten zur Anwendung kommen, sagen die Gläubigerschützer. Überhaupt seien die Insolvenzzahlen der einzelnen Länder nur schwer zu vergleichen - u.a. auch deshalb, weil es kein einheitliches europäisches Insolvenzrecht gebe. So habe es in Dänemark im Vorjahr um zwei Drittel mehr Insolvenzen gegeben als 2015 und in Luxemburg gebe es 283 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen, während in Spanien nur 12 von 10.000 Unternehmen in die Insolvenz gehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema