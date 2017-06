Firmengründungen: Österreich europaweit Fünfter

WIEN. Nur in Estland, Zypern, den Niederlanden und Irland war die Zahl der Unternehmensgründer 2016 höher.

550.000 Österreicher gründeten im Vorjahr ein Unternehmen. Das sind 9,6 Prozent der Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren. Damit liegt Österreich im europaweiten Vergleich hinter Estland, Zypern, den Niederlanden und Irland an fünfter Stelle. Das geht aus dem "Global Entrepreneurship Monitor 2016" hervor, den die Grazer Fachhochschule Joanneum durchgeführt hat.

Die aktivste Altersgruppe bei Neugründern ist der Studie zufolge jene der 25- bis 34-Jährigen. 28 Prozent der Gründer zählen zu dieser Kategorie. Auf die 35- bis 44-Jährigen entfällt ein knappes Viertel, ebenso auf die 45- bis 54-Jährigen. Der Anteil der 55- bis 64-jährigen Unternehmensgründer liegt bei etwa zehn Prozent.

Als Jobmotor sehen sich die Neugründer nicht. Nur zehn Prozent von ihnen erwarten hohe Steigerungen bei den Beschäftigtenzahlen. Dafür werden die Gründer internationaler. Ein Viertel des Kundenstammes kommt aus dem Ausland, ein Plus von sechs Prozent gegenüber 2014.

Die Finanzierung der Neugründungen wird laut dem Bericht immer professioneller. Waren 2014 noch die Hälfte der Investoren Familienmitglieder, so waren es im Vorjahr nur mehr ein Drittel.

"Deutlich ausbaufähig" sei der Anteil an weiblichen Gründern, die ein Drittel der Gründer im technologischen Bereich stellen. Im forschungs- und innovationsgetriebenen Sektor sind es 28 Prozent.

Die Fachhochschule hat auch zum Thema "Migration" gefragt. Elf Prozent der Migranten sind in Österreich in einer frühen Phase unternehmerischer Aktivität, ein Rückgang um 2,1 Prozentpunkte gegenüber 2012. Handlungsbedarf sehen die Studienautoren im Bildungssystem. "Bei unternehmerischer Aus- und Weiterbildung liegt Österreichs Schwerpunkt nach wie vor in der Primär- und Sekundärstufe. Problematisch ist, dass hier die Bewertungen noch niedriger als in den Vorjahren ausfallen."

Kritik an Steuern und Bürokratie

Die Autoren kritisieren auch die Steuer- und Abgabenlast für Unternehmer sowie überbordende Bürokratie. "Um den Spitzenplatz halten zu können, bedarf es Anstrengungen bei der Steuer- und Abgabenentlastung, beim Bürokratieabbau und bei der Finanzierung."

