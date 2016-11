Finanzprüfer zu streng

WIEN. Nach Ansicht der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) gehen die Finanzbehörden in den vergangenen zwei Jahren bei der Prüfung von Unternehmen deutlich strenger vor als früher.

K. Hübner, V. Trenkwalder Bild: Weihbold

"Unternehmen, die redlich handeln, werden zunehmend kriminalisiert", hieß es gestern in einer Aussendung zum neuen "Wahrnehmungsbericht" der Kammer für den Zeitraum 2014 bis 2016.

Dies gelte vor allem im Bereich des Finanzstrafrechtes. Hier sei eine verschärfte Vorgangsweise durch die Finanzverwaltung feststellbar. So würden zunehmend Finanzstrafverfahren wegen "Bagatelldelikten" eingeleitet. Als Beispiel nennt die Kammer Verfahren wegen zweifelhafter Arbeitskleidung oder Aufwendungen an der Schwelle zwischen Werbung und Repräsentation. Es sei für Unternehmen spürbar, dass die Prüfer einem gewissen Druck ausgesetzt seien, Mehr-Ergebnisse zu erzielen.

"Unser Wahrnehmungsbericht belegt einmal mehr, dass die österreichischen Unternehmen mit der Administration ihrer steuerlichen Pflichten die Grenze des Zumutbaren überschritten haben", wird Kammerpräsident Karl Hübner in der Aussendung zitiert.

Im Bericht wird auch die Steuergesetzgebung kritisiert, die nach Meinung der Kammer immer komplexer werde und Unternehmen und Finanzverwaltung "zunehmend verunsichert und belastet".

Kritisiert wird ferner, dass oft die Fristen für die Begutachtung von großen und politisch heiklen Gesetzesvorhaben immer kürzer werden, wie etwa das Steuerreformgesetz 2015/16 mit nur zwölf Arbeitstagen Begutachtungsfrist. "Es mutet der Verdacht an, dass die Politik die Expertise der zur Stellungnahme Eingeladenen gar nicht hören will", so Verena Trenkwalder, Vorsitzende des Fachsenats für Steuerrrecht der KWT.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema