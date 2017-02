Finanzminister will mehr Einfluss auf Staatsfirmen

WIEN. Die Staatsholding ÖBIB soll künftig als Vertreterin des Bundes in den Firmen mit Staatsbeteiligung mehr Einfluss bekommen.

Martha Oberndorfer Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) will das ÖBIB-Gesetz rasch ändern, nachdem SPÖ-Kanzleramtsminister Thomas Drozda am Wochenende Reformbereitschaft gezeigt hatte.

Mit der Änderung könnte in die Aufsichtsräte der teilstaatlichen Firmen OMV, Telekom Austria, Post und Casinos Austria demnächst ein Vertreter der Republik einziehen. Bisher wurden die Vertreter des Staates über ein Nominierungskomitee bestellt. Künftig soll der Finanzminister in den Aufsichtsrat jeder dieser Gesellschaften "jeweils ein Mitglied aus dem Kreis der Dienstnehmer der ÖBIB" entsenden. Damit dürfte die Chefin der ÖBIB, Martha Oberndorfer, in einen oder mehrere Aufsichtsräte dieser Unternehmen einziehen.

Das Nominierungskomitee war gebildet worden, um den parteipolitischen Einfluss auf diese Unternehmen zurückzudrängen. Das Nominierungskomitee soll aber weiter bestehen.

