Finanzmarktaufsicht will intensiver prüfen

WIEN. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) will im kommenden Jahr die so genannten "Vor-Ort-Prüfmaßnahmen" bei Banken, Versicherungen und Wertpapierfirmen steigern. Das gab die Behörde gestern bekannt.

Bei Banken sieht sich die FMA unter anderem die Risikoaufklärung der Anleger an, besonders bei den "bail-in-fähigen" Wertpapieren. Das sind im wesentlichen unbesicherte Bankanleihen sowie Ergänzungs- und Nachrangkapitalanleihen. Davon haben österreichische Banken fast 89 Milliarden Euro ausgegeben, mehr als 20 Milliarden Euro an private Haushalte. Diese Anleihen können im Fall von Bankpleiten herangezogen werden, um die Steuerzahler nicht erneut zu belasten. Deshalb auch der Name "bail-in".

Bei der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi sind ungewöhnlich viel Nachranganleihen bei privaten Anleger platziert worden. Die FMA will sich 2017 in Österreich ansehen, ob die Banken die Risiken derartiger Emissionen adäquat eingestuft haben.

Im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird die Behörde ihre Prüffrequenz um zehn Prozent steigern. Auch "Keilern" will die FMA besonders genau auf die Finger schauen.

