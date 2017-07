Festnetzanbieter Tele2 findet Anschluss bei Mobilfunker "3"

WIEN. Die Hutchison-Tochter "3" kauft Tele2 um 95 Millionen Euro.

Der zum chinesischen Hutchison-Konzern gehörende Mobilfunker "3" übernimmt den Festnetzanbieter Tele2. 95 Millionen Euro ist den Chinesen die Übernahme wert, durch die die Marke Tele2 vom Markt verschwindet.

Der Kauf ist vor allem eine Kampfansage an den Marktführer A1. "Durch den Zusammenschluss entsteht der größte alternative Telekom-Betreiber Österreichs mit rund vier Millionen Mobilfunk-, Festnetz- und Internet-Anschlüssen und künftig knapp einer Milliarde Euro Umsatz." So präsentierte "3"-Chef Jan Trionow gestern, Freitag, den überraschenden Deal.

A1 will der "3"-Chef vor allem im Geschäftskundenbereich angreifen. Der Anteil der Geschäftskundenumsätze am Gesamtumsatz von "3" steigt durch die Übernahme von 12 auf 22 Prozent, sagte Trionow. Mittelfristig will das Unternehmen mehr als ein Viertel der Umsätze in diesem Segment erzielen. "Mit Tele2 stärken wir unsere Aktivitäten als IT-Dienstleister für Unternehmen."

T-Mobile nimmt es sportlich

Mit der Übernahme der Österreich-Tochter der schwedischen Tele2 setzt sich "3" auch deutlich von seinem Konkurrenten T-Mobile Austria ab. Österreich-Chef Andreas Bierwirth nahm es sportlich: "Eine Herausforderung, die T-Mobile gerne annimmt", twitterte Bierwirth gestern.

Wie es mit dem Management der Tele2 weiter geht, ist offen. Ebenso wie viele Mitarbeiter bei der Übernahme ihren Job verlieren werden. Man habe jedenfalls viele Optionen im Unternehmen, beruhigte Trionow. Er stellte aber auch klar, dass es in manchen Bereichen Überschneidungen geben werde, die man berücksichtigen müsse.

Die Marke Tele2 werde "aus dem Markt gezogen". Die Mobilfunkkunden der Tele2 würden aber ihre Nummern und Tarife behalten. Vorerst würden diese Kunden weiterhin über das Netz von T-Mobile Austria telefonieren, hieß es gestern. Tele2 war Ende 2015 ins Handygeschäft für Geschäftskunden eingestiegen und hatte damals als Netzbetreiber T-Mobile ausgewählt.

Der Kaufpreis wurde mit 95 Millionen Euro kommuniziert. Er steht aber noch nicht fix fest, weil zehn Millionen Euro davon abhängig vom Erfolg des Integrationsprozesses sind. Sie werden in längstens zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion fällig. Die Genehmigung der Bundeswettbewerbsbehörde steht noch aus.

