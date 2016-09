Faymann & Co: Auf Versicherung ist noch Verlass

Wiener Städtische: Warum die international erfolgreiche Gruppe die Sorgen von Werner Faymann und Ex-Regierungskollegen will.

Der Wiener Ringturm: Zentrale der Vienna Insurance Group und Fixstern im Universum der Sozialdemokraten Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Ihre Sorgen möchten wir haben!" Mit diesem Spruch warben die Vienna Insurance Group und ihre Österreich-Tochter Wiener Städtische in den Medien. Was die Suche nach einem Arbeitsplatz betrifft, hat sich die Versicherungsgruppe jetzt zumindest dreier ehemaliger Regierungsmitglieder angenommen. Ex-Kanzler Werner Faymann soll als Lobbyist helfen, die Belastungen der Versicherung bei Immobilieninvestitionen zu lindern. Sein ehemaliger engster Mitarbeiter, Josef Ostermayer, wird vierter Vorstand der Sozialbau, einer gemeinnützigen Bauvereinigung, die zum Reich der Städtischen gehört. Und die ehemalige Finanz-Staatssekretärin Sonja Steßl widmet sich einer für sie völlig neuen Tätigkeit. Sie kümmert sich um die Krankenversicherung.

Niemand wird das bestätigen. Aber Beobachter aus der Branche sind überzeugt, dass im Hintergrund ein Mann die Fäden gezogen hat, der weder im Vorstand der VIG noch der Wiener Städtischen sitzt: Günter Geyer. Der 73-jährige gebürtige Oberösterreicher gilt als einer der cleversten und erfolgreichsten Versicherungsmanager der vergangenen 20 Jahre und hat das Unternehmen dorthin geführt, wo es heute steht. Die VIG ist in Österreich mit ihrer Tochter Donau eine der führenden Versicherungen und gehört in Mittel- und Osteuropa zu den großen Spielern. Geyer ist nach wie vor Chef des Wiener Städtische Wechselseitigen Versicherungsvereins und zieht auf diese Art im Hintergrund die Fäden. "Kaum eine wichtige strategische Entscheidung im Konzern wird ohne ihn getroffen", sagt ein Insider.

Die Städtische-Gruppe ist so etwas wie die rote Antithese zur schwarzen Raiffeisen-Gruppe. Rund um die Versicherung gibt es etliche Beteiligungen. Vor allem im sozialen Wohnbau ist die Städtische engagiert. Dazu gehört eben die Sozialbau als größte private Wohnbaufirma, aber auch die Neue Heimat in Oberösterreich. Dazu ist die Städtische auch an der WAG und an der Giwog beteiligt.

Es entspricht dem pragmatischen Naturell Geyers, dass man bei der WAG und bei der Giwog eng abgestimmt mit Raiffeisen Oberösterreich gearbeitet hat und dies auch weiterhin tue. Die Folge des guten Verständnisses, das zwischen Geyer und Ludwig Scharinger bestand. Mit einem VP-nahen Manager pflegte Geyer ebenfalls gute Beziehungen: Erste-Chef Andreas Treichl. Die Folge: Die Städtische reduzierte ihre Beziehungen zur Bank Austria und arbeitet eng mit der bürgerlichen Ersten/Sparkasse-Gruppe zusammen.

Doch auch wenn Geyer auf diese Weise eine größere Offenheit der Versicherungsgruppe signalisierte: Im Hintergrund herrscht das beste Einvernehmen mit der SPÖ, zumal der Wiener Landesorganisation.

Mit der Zeit rot geworden

Zwar war die Versicherung vor 192 Jahren von Industriellen, Adeligen und Bankern gegründet worden, im 20. Jahrhundert entspann sich allerdings eine geradezu symbiotische Beziehung mit der Gemeinde Wien und den Wiener Gemeindebediensteten. Das zeigte sich auch an der Einbeziehung der Bürgermeister. Helmut Zilk half mit seinen Osteuropa-Kontakten bei der Expansion. Michael Häupl fungierte von 1994 bis 2001 als Aufsichtsratschef im Versicherungsverein.

Auch sonst finden sich prominente, der SPÖ nahe stehende Manager in verschiedenen Funktionen. Helmut Laska, Ehemann der ehemaligen SPÖ-Politikerin, ist Chef der Progress Beteiligungen GmbH, die an der Werbefirma Gewista beteiligt ist, die wiederum 51 Prozent an der Linzer Progress Werbeland hält. Ingrid Nowotny, Gattin von Notenbank-Chef und Ex-SPÖ-Politiker Ewald Nowotny, sitzt im Aufsichtsrat des Versicherungsvereins. Allerdings hat Geyer auch andere in die Gremien geholt, etwa Flughafen-Chef Günther Ofner, dem man keine SP-Nähe unterstellen kann.

Geyer, sagt ein Vertrauter, sei etwas noch wichtiger als die Zukunft der SPÖ. Und das ist ein Netzwerk, das seiner Versicherung nützt. Die jüngsten Personalentscheidungen seien daher nicht nur aus altruistischen Beweggründen getroffen worden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 5 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema