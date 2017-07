Faule Kredite: Raschere Lösung gesucht

Die EU-Finanzminister wollen sich in Brüssel auf einen Aktionsplan einigen.

Wie kann es sein, dass in Spanien und Italien soeben Banken mit Steuergeld gerettet wurden, obwohl die EU-Regeln für die Abwicklung von Krisenbanken genau das verbieten?

Dieses Thema beschäftigt heute, Dienstag, die EU-Finanzminister, die dazu auch die für Beihilfen zuständige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager befragen. Sie soll die staatlichen Milliarden-Spritzen für die spanische Großbank Santander und Italiens Intesa Sanpaolo erklären, die sie im Zuge der Übernahme kleinerer, nicht überlebensfähiger Banken bekommen haben, sowie für die Rettung der Monte dei Paschi di Siena.

Auch Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling will nachfragen, wie er vor der Sitzung der Eurogruppe gestern angekündigt hat. Österreich sei bisher "das einzige Land", das eine Bank nach den Regeln abgewickelt habe. Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble lobte den Umgang Italiens mit den kriselnden Banken hingegen.

Das tieferliegende Problem, vor allem in Italien, aber auch Griechenland oder Zypern, ist der Berg an faulen Krediten, den die Banken vor sich herschieben. Insgesamt machten sie Ende 2016 in der EU mehr als eine Billion Euro aus – fast 60 Prozent davon in den südlichen Ländern. Zwar ist die durchschnittliche Quote ausfallgefährdeter Forderungen seit 2014 von damals 6,5 auf 5,1 Prozent gefallen. In Italien liegt sie aber bei 15 Prozent, in Griechenland bzw. Zypern bei rund 45 Prozent, in Deutschland dagegen bei 2,5 Prozent, in Schweden bei einem Prozent. Österreich lag mit 5,7 Prozent leicht über dem EU-Durchschnitt.

Die EU-Finanzminister wollen sich nun auf einen Aktionsplan für den Umgang mit faulen Krediten in den Bankbilanzen einigen. Laut dem Entwurf soll die Europäische Zentralbank (EZB) bis Mitte 2018 generelle Leitlinien vorlegen. Noch heuer soll der Datenaustausch verbessert werden. Außerdem soll die EU-Kommission eine Blaupause für den möglichen Aufbau nationaler "Bad Banks" liefern, die sich um die Schrottpapiere kümmern sollen.

Die Idee der EZB für eine EU-Bad-Bank dürfte hingegen vom Tisch sein. Ohne eine Lösung für faule Kredite könnten Banken keine neuen Darlehen vergeben, sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem. Das könne den Aufschwung in Europa gefährden.

