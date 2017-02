Fast 1,3 Milliarden Euro: Erste Group schrieb im Vorjahr Rekordgewinn

WIEN. Erstmals seit 2007 hat die Erste Group wieder einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Das Nettoergebnis stieg im Vorjahr um 30,6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro.

Der neue Risikovorstand Wilibald Cernko (l.) trat gestern öffentlich auf – mit Konzernchef Andreas Treichl. Bild: APA

Das ist ein Rekord in der Geschichte der österreichischen Erste-Bank-Gruppe, die auch in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumänien tätig ist. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 46.467 auf 47.034.

Die gestern, Dienstag, präsentierten vorläufigen Geschäftszahlen seien "ein Zeichen, dass wir die Finanzkrise hinter uns gelassen haben", sagte Konzernchef Andreas Treichl. Hauptgrund für die gute Entwicklung: Die Risikovorsorgen und Wertberichtigungen sanken um gut 500 Millionen Euro. Noch nie musste dafür so wenig Geld zurückgelegt werden – 196 Millionen Euro bei einem Kreditvolumen von mehr als 130 Milliarden Euro. "Wir haben die Risikokosten wirklich in den Griff bekommen", sagte Treichl. Das habe "harte und unangenehme Maßnahmen" erfordert. Unter anderem wurden notleidende Kreditpakete im großen Stil verkauft. Aber auch das derzeit historisch niedrige Zinsniveau senkte die Risikokosten.

Die Erste Group investiert in den nächsten zwei bis drei Jahren viel Geld in Datenqualität, IT und Infrastruktur sowie in das "digitale" Banknetz. Heuer soll beispielsweise die Onlinebanking-Plattform "George" auch in mehreren Osttöchtern ausgerollt werden.

Was eine umfangreiche IT-Umstellung bedeutet, erlebte der neue Erste-Group-Risikovorstand Willibald Cernko in seiner Zeit als Bank-Austria-Chef. Cernko hatte gestern seinen ersten öffentlichen Auftritt als Erste-Manager. Er appellierte an die Behörden, bei den regulatorischen Vorgaben an Banken einmal eine Pause einzulegen.

Mit der Entwicklung des Erste-Betriebsgewinns, der 2016 um 8,3 Prozent auf 2,66 Milliarden Euro sank, zeigte sich Treichl "natürlich nicht zufrieden". Eine Verbesserung werde die große Aufgabe der nächsten Jahre. Weil der Zinsüberschuss angesichts der aktuellen Geldpolitik unter Druck steht, sollen die jährlichen Kosten – zuletzt mehr als vier Milliarden Euro – gesenkt werden. Wo genau der Hebel hier angesetzt wird, wurde gestern nicht mitgeteilt.

Dividende wird verdoppelt

Zwei Drittel des Betriebsergebnisses kamen im Vorjahr aus Osteuropa. Auch in Ungarn gab es keine Verluste mehr. Treichl betonte, dass keine der Töchter in Osteuropa zum Verkauf stehe. Auch gebe es für Übernahmen derzeit so gut wie keinen Grund.

Die Bilanzsumme der Erste Group wuchs 2016 von 199,7 auf 208,2 Milliarden Euro. Die harte Kernkapitalquote betrug 13,4 Prozent. Die Dividende wird auf einen Euro pro Aktie verdoppelt.

