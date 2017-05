Faserhersteller Lenzing mit Allzeit-Hoch

Lenzing-Vorstandschef Stefan Doboczky hat derzeit gut lachen. Bild: Reuters

Der Umsatz wuchs um ein Siebentel auf 586,2 Millionen Euro, das EBITDA stieg um fast die Hälfte auf 135,1 Millionen Euro, das EBIT um 72 Prozent auf 102,3 Millionen und der Jahresüberschuss um 70 Prozent auf 75 (44) Mio. Euro.

Die EBITDA-Marge legte von 18 Prozent vor einem Jahr auf 23 Prozent zu, die EBIT-Marge von 11,6 auf 17,5 Prozent. Unter der Annahme gleichbleibender Verhältnisse an den Fasermärkten - sowie der Währungsrelationen - erwarte man für 2017 eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber 2016, erklärte Lenzing-Chef Stefan Doboczky am Dienstag im Ausblick. Von den Konkurrenten seien keine zusätzlichen Kapazitäten zu erwarten, die den Preis drücken könnten. Die Nachfrage nach Lenzing-Fasern sei stark. Die Anlagen seien gut ausgelastet.

Das Umsatzplus um 14,3 Prozent sei auf höhere Preise rund um das chinesische Neujahr, einen besseren Produktmix, den Lagerabbau und günstigere Währungsrelationen zurückzuführen. In der Türkei und Südkorea eröffnete man neue Vertriebs- und Marketingbüros, der Ausbau der Produktionskapazitäten für Spezialfasern schreite gut voran. Die Investitionen wurden infolge der anlaufenden Erweiterungen in Heiligenkreuz (Burgenland) und Mobile (USA) auf knapp 27 Millionen Euro gesteigert. Der Liquiditätsbestand erhöhte sich gegenüber Ende 2016 um 7,3 Prozent auf 612 Millionen Euro. Mit 66,5 Millionen Euro Nettoliquidität sei die Gruppe zum Ende des ersten Quartals unterm Strich schuldenfrei gewesen. Die Eigenkapitalquote wurde auf 54 Prozent gesteigert. Für Aktionäre erfreulich: Der Börsenkurs stieg alleine in den vergangenen drei Monaten um mehr als ein Drittel auf 157 Euro. Die Mitarbeiterzahl lag mit 6304 Ende März um 1,4 Prozent höher als Ende 2016 (6218).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema