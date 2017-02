Fahrerloser Traktor kommt auf den Markt

ROM/AMSTERDAM/TURIN. Ohne Fahrer, ohne Kabine: Der Nutzfahrzeugkonzern CNH Industrial, der unter der Kontrolle des Autobauers Fiat Chrysler steht, stellt bei der Pariser Fachmesse für Landwirtschaft und Tierzucht kommende Woche seinen Prototyp für einen fahrerlosen Traktor vor.

Traktor ohne Kabine Bild: Il sole 24 ore

Der Traktor könne den Acker bearbeiten, ohne dass jemand im Cockpit sitze, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" gestern, Dienstag.

Der mit Sensoren ausgestattete Traktor der Marke Case bearbeitet auch meteorologische Daten von Satelliten und schaltet sich automatisch aus, wenn sich Gewitter nähern. Er ist in der Lage, anhand des Bodens effiziente Fahrwege zu suchen, um Treibstoff zu sparen. Via Computer können die fahrerlosen Traktoren in einem Büro kontrolliert werden.

Auch auf die Ästhetik wird geachtet. "Wir wollten einen Traktor so schön wie ein Maserati entwerfen", sagte David Wilkie, Designdirektor von CNH Industrial. Der neue Traktor soll anfangs vor allem in Ländern wie Australien und den USA eingesetzt werden.

