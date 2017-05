FP-Vorstoß: Drei-Klassen-Gesellschaft im sozialen Wohnbau?

LINZ. Die (Über-)erfüllung vieler Vorschriften verteuere das Wohnen unnötig: Abhilfe gesucht.

Würde man gewisse Dinge wie Barrierefreiheit, mechanische Lüftungen oder überbordende Fluchtwegsvorschriften weglassen, würden sich die Wohnungskosten im sozialen Wohnbau um 20 bis 30 Prozent verringern, hat die Technische Universität Graz anhand einer Studie über den sozialen Wohnbau in Oberösterreich festgestellt.

"Der Bogen ist überspannt, wir haben da im sozialen Wohnbau ordentlich übertrieben", sagte FP-Wohnbaulandesrat Manfred Haimbuchner gestern, Dienstag, in einem Pressegespräch. Als Ausweg sieht er das Abgehen von überzogenen Auflagen sowie "zwei bis drei Arten" des sozialen Wohnbaus mit unterschiedlichen Fördermodellen. Also praktisch eine Art "Low-Cost"-Wohnbau für jene, die sich Barrierefreiheit & Co nicht leisten wollen oder können, sowie am anderen Ende quasi die Vollausstattung. So müssten nicht alle Wohnungen barrierefrei errichtet sein, sagte der Politiker.

In einer Stadt könnte man beispielsweise nur 20 Prozent der Gebäude barrierefrei gestalten. Dafür sollten diese mit Extras ausgestattet sein, die das Leben von gebrechlichen oder behinderten Menschen zusätzlich erleichtern.

Die Bewohner sozialer Wohnbauten sollten sich das jedenfalls – anders als heute – aussuchen können. "Für sehr geringe Einkommen können wir nur vereinzelt Wohnungen zur Verfügung stellen", berichtet Haimbuchner. Junge Menschen brauchen etwa keinen Lift und haben selten viel Geld. "Wir könnten drei bis vier Mal so viele Wohnungen vergeben", weist der Politiker auf das fehlende Angebot an Billig-Sozialwohnungen hin. Dabei wolle er keine "Plattenbauten oder sozialen Ghettos schaffen", aber er tritt für eine tabulose Diskussion darüber ein.

Es muss nicht immer ein A6 sein

Die Baukosten im Wohn- und Siedlungsbau sind seit dem Jahr 2000 deutlich stärker als die Inflation gestiegen. Doch am teuren Wohnen im Sozialbau seien nicht die Baukosten schuld, sagte der Landesinnungsmeister der Bauwirtschaft, Norbert Hartl, sondern die vielen Anforderungen. "Wir haben ein Luxusproblem, wir wollen alles reinpacken, dabei bauen wir für Leute, die am dringendsten eine Wohnung brauchen und am wenigsten Geld haben", so der Vertreter der Bauwirtschaft. "Vielleicht fährt einer mit einem VW Polo genauso gut wie mit einem Audi A6", stellte er einen plakativen Vergleich an. Den kleineren Wagen könne sich der Betreffende dann vielleicht finanzieren.

Wenn sich immer mehr Menschen nicht einmal mehr den sozialen Wohnbau leisten können, bestehe die Gefahr, dass am freien Markt wieder vermehrt Substandard-Wohnungen angeboten werden, befürchtet Hartl.

Kritik von SP-Seite

Nicht die Vorschriften seien die Kostentreiber im sozialen Wohnbau, sondern Haimbuchner selbst, kritisierte SP-Wohnbausprecher Christian Makor. Haimbuchner habe das Budget "ausgehungert", von 307 Millionen Euro (2008) auf nunmehr 283 Millionen. Mit diesem Geld hätte man mehr und günstigere soziale Wohnungen errichten können. (uru)

Grafik:

