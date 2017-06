FMA-Strafe gegen Bawag-Manager

WIEN. Die Aufsichtsbehörde geht wegen nicht korrekter Kontowechsel gegen fünf Manager und insgesamt neun Mitarbeiter der Bawag vor. Sie sollen 480.000 Euro zahlen.

Bawag-Chef Byron Haynes Bild: Reuters

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach einer umstrittenen Kontoumstellung der Bawag eine Geldstrafe von insgesamt 480.000 Euro gegen neun Mitarbeiter der Bank verhängt, darunter hochrangige Manager. Laut Bekanntmachung haben fünf „im Tatzeitraum verantwortliche Vorstandsmitglieder“ und vier weitere Mitarbeiter gegen das Verbraucherzahlungskontogesetz und das Zahlungsdienstegesetz verstoßen.

Betroffen sind unter anderen der frühere Bawag-Vorstandschef Byron Haynes und sein Nachfolger Anas Abuzaakouk. Haynes ist übrigens schon Anfang Juni als Vorstandsmitglied der Bawag zurückgetreten. Ursprünglich hatte es geheißen, er gehe Ende 2017.

Das Kreditinstitut habe seinen Kunden „keinen funktionierenden Kontowechsel zur Verfügung gestellt“, so die FMA. Wie berichtet, hatte die Bank im November 2016 rund 20.000 Kunden mit günstigen Girokonten vor die Wahl gestellt, auf ein teureres Modell umzusteigen oder zu gehen. Wer nicht wechselte, wurde per Ende Jänner 2017 gekündigt. Tatsächlich dürften einige Kunden der Bawag den Rücken gekehrt haben. Sie wechselten zu einer anderen Bank. Die Bawag hätte die Kundendaten innerhalb bestimmter Fristen an die neue Bank weitergeben müssen. Das dürfte nicht gesetzeskonform erfolgt sein. Erstmals greift somit das im September 2016 in Kraft getretene Verbraucherzahlungskontogesetz.

Die Straferkenntnisse sind nicht rechtskräftig. Die Bawag wollte sich nicht dazu äußern.

