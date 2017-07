FACC steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal

WIEN/RIED IM INNKREIS. Auch der Personalstand stiegt auf 3335 Mitarbeiter.

Die Zahlen bei FACC stimmen positiv, Umsatz und Ergebnis wurden gesteigert. Zudem wird mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Bedarfs im Luftfahrtsektor gerechnet. Bild: APA

Der börsennotierte Flugzeugzulieferer FACC hat im ersten Quartal 2017/18 Umsatz und Ergebnis recht deutlich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Mai stieg der Umsatz um 12,9 Prozent auf 184,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte deutlich von 2,0 Millionen Euro in der Vorjahresperiode auf 10,8 Millionen Euro, teilte das oberösterreichische Unternehmen Mittwochfrüh mit.

Mehr Umsatz, mehr Personal

Auch das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich im Auftaktquartal deutlich: Es drehte von -1,9 Millionen Euro in der Vorjahresperiode in die Gewinnzone auf 7,2 Millionen Euro, geht aus dem heute veröffentlichten Quartalsbericht hervor. "Der Anstieg der Produktlieferungen als auch operative Maßnahmen im Zusammenhang mit Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen führten zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung", heißt es dazu im Quartalsbericht.

Der Umsatzanstieg sei auf einen weiterhin deutlichen Anstieg der Produktumsätze um 13,4 Prozent auf 172,8 Millionen Euro im ersten Quartal 2017/18 zurückzuführen. Wesentliche Treiber bleiben demnach erneut die Programme Boeing 737, Boeing 787, Airbus A320 Familie, Airbus A330, Airbus A350 XWB sowie Bombardier Challenger 350 und Embraer Legacy 450/500 sowie Umsätze aus den jeweils dazugehörigen Triebwerksfamilien. Der Personalstand stieg von 3.205 auf 3.335 Mitarbeiter.

Zahl der Flugzeuge dürfte sich verdoppeln

Im Ausblick rechnet FACC mit weiterem Wachstum in der zivilen Luftfahrtindustrie. In den kommenden 20 Jahren soll sich die Flotte an Flugzeugen weltweit von derzeit 21.000 Verkehrsflugzeugen bis zum Jahr 2035 auf 42.500 Flugzeuge mehr als verdoppeln. Es wird von einer deutlichen Verschiebung hin zu den neuen Wachstumsmärkten China und Indien ausgegangen.

Das Erreichen des Umsatzziels von einer Milliarde Euro gemäß der FACC "Vision 2020" bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 bleibe aufrecht. Die kürzlich abgeschlossenen Verträge mit Bombardier und Rolls-Royce werden die Wachstumsstrategie bereits in den kommenden Jahren entsprechend unterstützen. Aus heutiger Sicht sei für das Geschäftsjahr 2017/18 ein moderates Umsatzwachstum zu erwarten. Ab 2018 werde es unter der derzeitigen Berücksichtigung des Marktes zu einem neuerlichen deutlichen Anstieg der Bedarfe kommen.

Die Vergleichszahlen der Vorjahresperiode wurden nach einer Überprüfung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) teilweise korrigiert, geht aus dem Geschäftsbericht hervor.

Die FACC steht mehrheitlich in chinesischem Besitz. Die Aviation Industry Corporation of China (AVIC) hält über die FACC International 55,5 Prozent der Stimmrechte an der FACC AG. Die restlichen 44,5 Prozent der Anteile sind im Streubesitz bei internationalen und österreichischen Investoren.

