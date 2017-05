FACC muss Bilanzen aus den Vorjahren aufrollen

WIEN/RIED IM INNKREIS. Der Innviertler Luftfahrtzulieferer FACC muss auf Geheiß der Finanzmarktaufsicht (FMA) mehrere Abschlüsse von 2015 und 2016 aufrollen. Das habe aber nichts mit dem Betrugsvorfall aus dem Vorjahr zu tun, betont das Unternehmen.

Bild: Werk

Der börsennotierte Luftfahrtzulieferer FACC aus Ried im Innkreis muss auf Geheiß der Finanzmarktaufsicht (FMA) mehrere Jahres- bzw. Halbjahresabschlüsse von 2015 und 2016 aufrollen.

Dabei gehe es um Fragen der Rechnungslegungsprüfung, sagte Unternehmenssprecher Manuel Taverne am Donnerstag zur APA. Es gebe keinen Zusammenhang mit der Fake-Geschäftsführer-Betrugscausa von Anfang 2016, dessen Opfer FACC geworden war. Damals gingen mehr als 50 Millionen Euro verloren.

Im Rahmen eines routinemäßigen Enforcement-Verfahrens, das die FMA immer wieder bei Emittenten durchführt, sei bei FACC ein Schreiben der Finanzaufsicht zum Konzernjahresabschluss per 29. Februar 2016 sowie zu den Konzernhalbjahresabschlüssen per 31. August 2015 und 31. August 2016 eingelangt.

"Fragen gewissenhaft prüfen"

"Da werden Fragen an uns gerichtet", die man "gewissenhaft prüfen" werde, so der FACC-Sprecher. Ob das auch den Jahresabschluss 2016/17 betreffen könne, sei noch unklar. Die ursprünglich für 17. Mai geplante Bilanzpressekonferenz wird deshalb um einen Monat auf 13. Juni verschoben.

Derzeit evaluiere der Vorstand die relevanten Bilanzierungssachverhalte, um die von der FMA adressierten Themen in den Abschlüssen der Vorperioden sowie im Jahresfinanzbericht 2016/17 (per 28. Februar des Jahres) adäquat zu berücksichtigen, erklärte der Luftfahrtzulieferer in einer Aussendung.

Vorläufigen Angaben von März zufolge erzielte FACC im Geschäftsjahr 2016/17 ein Umsatzplus von 20,9 Prozent auf 710,2 Millionen Euro und ein positives Betriebsergebnis (Ebit) von 23,4 Millionen Euro - nach einem operativen Verlust von 23,4 Millionen Euro in der Vorperiode aufgrund des Betrugsvorfalls.

1 Kommentar (427) · 11.05.2017 10:07 Uhr von azways· 11.05.2017 10:07 Uhr Interessant....



dass bei der FACC jedes Jahr vor der Bilanzpräsentation solche Themen auftauchen... Antwort schreiben

Mehr zum Thema