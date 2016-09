Ex-Lonza-CEO Stefan Borgas ab 1.12. neuer RHI-Chef

WIEN. Der RHI-Industriekonzern wird ab 1. Dezember wieder einen regulären langfristigen Vorstandschef haben. .

Stefan Borgas Bild: (Reuters)

Vom Aufsichtsrat wurde der frühere CEO des schweizerischen Lonza-Konzerns, Stefan Borgas (52), für fünf Jahre zum neuen Vorstandsvorsitzenden des im ATX gelisteten österreichischen Feuerfestspezialisten bestellt.

Um eine geordnete Übergabe der Agenden zu ermöglichen, bleibt bis Ende November der frühere OMV-Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer weiter interimistischer Vorstandschef bei RHI, erklärte das Unternehmen am Montag. Ende Juni war Ruttenstorfer, damals Vize-AR-Chef, kurzfristig als Interimschef eingesprungen, nachdem RHI-Chef Franz Struzl krankheitsbedingt ausgefallen war.

Struzl werde sein Vorstandsmandat per 30.11.2016 zurücklegen und nach seiner vollständigen Genesung beratend im Unternehmen tätig sein, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Der künftige neue RHI-Chef Borgas hatte seine Karriere - nach Betriebswirtschaftsstudien an der Uni Saarbrücken und der Uni St. Gallen - in der Chemieindustrie gestartet. Nach dem Eintritt bei BASF übernahm er Führungsfunktionen in den USA, Deutschland und China und verantwortete ab 2002 als Vice President die Business Unit "Fine Chemicals". 2004 wurde er als CEO in den Vorstand der schweizerischen Lonza Group berufen und machte das Unternehmen zu einem führenden Life-Science-Konzern. 2012 wechselte Borgas als President & CEO zum Spezialchemiehersteller Israel Chemicals Ltd.

Der RHI-Konzern setzte 2015 mit mehr als 8.000 Mitarbeitern rund 1,75 Milliarden Euro um.

Mehr zum Thema