Europa segnet Monsanto-Deal ab

BRÜSSEL / LEVERKUSEN. Agrar-Fusion: Trotz scharfer Proteste bekommt Bayer grünes Licht für die Übernahme.

Die gestrige Entscheidung der Brüsseler Wettbewerbsbehörde ist gleichzeitig so etwas wie die Geburtsstunde des größten Saatgut- und Pflanzenschutzkonzerns der Welt: Bayer-Monsanto. Die EU-Wettbewerbshüter haben die häufig kritisierte 51 Milliarden Euro schwere Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto durch den deutschen Agrochemie-Riesen Bayer unter strengen Auflagen erlaubt.

Eine Million Beschwerden

Und das trotz einer regelrechten Protestflut: Mehr als eine Million (!) Beschwerden seien bei der EU-Kommission wegen der Übernahme eingegangen, sagte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Umweltschützer hatten die Kartellwächter dazu aufgefordert, den Deal zu untersagen. Sie fürchten eine Erhöhung der Abhängigkeit der Landwirte von wenigen Großkonzernen, einen vermehrten Einsatz von Chemikalien (Monsanto verkauft das umstrittene Glyphosat als "Roundup") und eine Verringerung der Artenvielfalt (gentechnisch verändertes Saatgut). Die beiden Agrarkonzerne kontrollieren zusammen laut Morgan Stanley 28 Prozent des weltweiten Pestizid-Marktes und beispielsweise 36 Prozent der Mais-Saat in den USA.

Bayer muss nun einen Teil seines Geschäfts im Wert von sechs Milliarden Euro an BASF in Ludwigshafen verkaufen, um Überschneidungen mit Monsanto in den Bereichen Saatgut und Pflanzenschutzmittel zu beseitigen. Davon betroffen sind das Geschäft mit Soja-, Baumwoll- und Raps-Saatgut sowie mit Unkraut-Vernichtungsmitteln.

Die Agrarsparte ist für den nicht ganz rund laufenden "Aspirin-Konzern" Bayer sehr wichtig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stammten 38 Prozent des Umsatzes, knapp zehn Milliarden Euro, aus den Verkäufen von Saatgut und Pflanzenschutzlösungen.

Bayer hat mit der EU-Genehmigung beim größten Zukauf in seiner Geschichte eine wichtige Hürde genommen. Vorstandschef Werner Baumann sprach von einem "großen Erfolg und bedeutenden Meilenstein".

Inzwischen hat der Konzern deutlich mehr als die Hälfte von rund 30 behördlichen Freigaben für die Transaktion geschafft. Der große Brocken USA ist noch ausständig, dürfte mit verschärften Auflagen jedoch auch dort über die Bühne gehen. Beobachter rechnen damit, dass die Übernahme bis zum Sommer gelingen wird.

